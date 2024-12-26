Putin: Barış görüşmelerine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, barış görüşmelerine hazır olduklarını bildirirken gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini ifade etti.

Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmayı artık bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ukrayna'nın kabul etmesi hâlinde Slovakya'nın ev sahipliğinde barış görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Vladimir Putin her türlü ihtimale hazır olduklarına işaret etti.