Putin: Barış görüşmelerine hazırız ancak daha güçlü silahlar kullanılması gerekiyorsa kullanırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, barış görüşmelerine hazır olduklarını bildirirken gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, barış görüşmelerine hazır olduklarını bildirirken gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini ifade etti.
Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmayı artık bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ukrayna'nın kabul etmesi hâlinde Slovakya'nın ev sahipliğinde barış görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Vladimir Putin her türlü ihtimale hazır olduklarına işaret etti.
Putin ayrıca "tarihi bir icat" olarak nitelendirdiği Oreşnik balistik füzesinin de ihtiyaç duyulduğunda kullanılabileceğine vurgu yaptı.
Putin ayrıca Ukrayna'yı gaz sevkiyatını engelleyerek Avrupa'yı cezalandırmakla suçladı.
Bugün öğle saatlerinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkes hakkında konuşmuş ve şu an yapılacak bir ateşkesin Ukrayna'ya yarayacağını belirtmişti. Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmeye yönelik söylemleri "boş söz" olarak nitelendirmişti.