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        Haberler Spor Transfer Galatasaray’da transferde öncelik Mikautadze! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da transferde öncelik Mikautadze!

        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik Gürcü futbolcu Mikautadze. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon'a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:33
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        Stoper ve hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Lyon ile temas kurdu.

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        Hafta içinde Milano’ya giden Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu dün gece Türkiye’ye döndü.

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        Hem tatil hem iş için İtalya’da bulunan ikili Avrupa’da kritik temaslar kurdu. Sarı-kırmızılılar ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’la görüşmelere başladı.

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        Galatasaray, Mikautadze için Lyon’a 17 milyon Euro’luk resmi teklifini iletti.

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        Fransız ekibinin Mikautadze için beklentisi ise 25 milyon Euro’nun üzerinde. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon’a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor.

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        Cimbom, Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme planı ve bonuslarla Lyon’un kapısını çalmayı hedefliyor.

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        Galatasaraylı yetkililer bu transferi 17 milyon Euro garanti ücrete bitirmek için mesai harcıyor.

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        Diğer yansan Fransa basınında çıkan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Everton da Mikautadze ile ilgileniyor.

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