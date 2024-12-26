Galatasaray'da transferde öncelik Mikautadze!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik Gürcü futbolcu Mikautadze. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon'a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor. İşte detaylar...
Stoper ve hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Lyon ile temas kurdu.
Hafta içinde Milano’ya giden Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu dün gece Türkiye’ye döndü.
Hem tatil hem iş için İtalya’da bulunan ikili Avrupa’da kritik temaslar kurdu. Sarı-kırmızılılar ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon’la görüşmelere başladı.
Galatasaray, Mikautadze için Lyon’a 17 milyon Euro’luk resmi teklifini iletti.
Fransız ekibinin Mikautadze için beklentisi ise 25 milyon Euro’nun üzerinde. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon’a ikinci bir teklif yapmak için hazırlanıyor.
Cimbom, Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme planı ve bonuslarla Lyon’un kapısını çalmayı hedefliyor.