İngiltere'de bir çalışan, izin talebinin gerekçe kutusuna şunu yazdı: "GTA çıkışı. Bu reddedilirse istifamı veririm." Bir başkası daha sabırsızdı: "Yeni GTA'yı oynayacağım, bir milyar yıldır bekliyorum."

Bu notlar, insan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR'ın 70 bin işletmedeki 1,2 milyondan fazla çalışanın izin kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. İşaret ettikleri tarih belli: Grand Theft Auto serisinin 13 yıl sonra gelen yeni oyunu GTA 6, 19 Kasım Perşembe günü çıkıyor. Haftalardır manşetlerde boşalacak ofislerden ve "GTA gribi" adı verilen bir salgından söz ediliyor.

Rakamlara yakından bakıldığında salgın küçülüyor, geriye daha ilginç bir tablo kalıyor. Bir video oyunu, final maçı ya da konser gibi takvime yazılan ve uğruna yıllık izin harcanan bir olaya dönüşmüş durumda.

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SALGIN MI, MANŞET Mİ?

En çok tekrarlanan iddia, oyunun ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık verimlilik kaybı yaşatacağı. The Guardian rakamın izini sürdü ve onu Temmuz 2025'te bir İspanyol yayın kuruluşunda çıkan, Pompeu Fabra Üniversitesi'nden ekonomi profesörü José García-Montalvo'nun sözlerine yer veren bir habere bağladı. Gazeteye göre hesap, ayrıntılı bir veri analizinden çok kaba bir tahmine benziyor. İngiltere'de 2,5 milyon kişinin izin alacağı öngörüsü de bir karşılaştırma sitesinin 1.000 kişilik anketinden çıkıyor.

Gerçek kayıtların olduğu yerde tablo daha ölçülü. BrightHR verisine göre 19 Kasım için alınan yıllık izinler geçen yılın aynı gününe göre yüzde 7,9 arttı. Taleplerin yüzde 4,6'sında GTA'nın adı geçiyor, kasım ve aralık boyunca oyun için ayrıldığı tahmin edilen gün sayısı 83 bin.

Şirket, bu taleplerin onaylanıp onaylanmadığını izleyemediğini de belirtiyor. ABD'de PCMag'in YouGov'a yaptırdığı ankette ise yetişkin oyuncuların yüzde 8'i izin almayı ya da iş ve okul programını oyuna göre ayarlamayı planlıyor.

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Manchester Üniversitesi'nden dijital sosyolog Daniel Joseph'in The Guardian'a söylediği gibi: "İnsanlar bunun için işten izin alacak ama bu, bu oyuna özgü bir şey değil."

Görsel: Steam

DRAGON QUEST CUMARTESİYE ALINMIŞTI

Oyun yüzünden okulun ve işin aksaması yeni değil. Japonya'da Dragon Quest serisi 1990'larda çıkış gününü hafta ortasından cumartesiye taşımıştı; çocuklar okulu asıyor, çalışanlar oynamak için hasta olduklarını bildiriyordu.

"GTA gribi" deyimi de 2013'te, GTA V'in çıkışında yaşandığı aktarılan toplu hastalık izinlerinden doğdu. Canadian Press'e göre o gün Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 500'den fazla eyalet çalışanı hasta olduğunu bildirmişti.

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Bu hafta sıra dersliklerde. Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nde oyunlar üzerine ders veren PB Berge, bir öğrencisinin ayın 19'unda hasta olacağını şimdiden haber verdiğini anlatıyor.

İspanya'dan gelen örnek bir adım daha ileri gidiyor. X'te yayılan ve Dexerto'nun bağımsız olarak doğrulayamadığı, Juan Miguel López adıyla gönderilmiş bir e-postada öğretmen, çıkış haftasında dersinden hiçbir ödev ya da teslim olmayacağını, ayın 23'ündeki sınavı da 30'una ertelediğini duyuruyor.

Gerekçesi şu: "GTA V 2013'te çıktığında sizin yaşınızdaydım. Eve gidip oynamak için duyduğum hasreti ve arkadaşlarımla bunu nasıl konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum." Öğretmen bir önceki haftanın yoğun temposu için özür diliyor, oyunun bazı içeriklerinin öğrencilerin yaşına uygun olmadığını da hatırlatmayı ihmal etmiyor.

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ON ÜÇ YILDA BİR GELEN GÜN

O cümle heyecanın kaynağını da ele veriyor: aradaki sürenin uzunluğu. GTA V 17 Eylül 2013'te çıkmıştı; ESPN'e göre arada geçen 13 yıl, serinin tarihindeki en uzun ara. GQ'nun konuştuğu hayranlardan David Blackburn'ün oğlu son oyun çıktığında dört yaşındaydı, bugün 17. Londra'da çalışan 26 yaşındaki Syed Ahmed normalde oyun için izin almadığını, bu kez bir hafta ayırdığını söylüyor: "Bir sonraki çıktığında 40'ıma merdiven dayamış olabilirim."

Bekleyiş rakamlara da yansıyor. Araştırma şirketi Circana'ya göre ABD'de konsol ve PC oyuncularının yüzde 29'u oyunu almayı planlıyor; bu, şirketin kayıtlarındaki en yüksek satın alma niyeti.

Rockstar'ın açıkladığı rakama göre ikinci fragman ilk 24 saatte 475 milyon kez izlenmiş, Deadpool & Wolverine fragmanının 365 milyonluk rakamını geride bırakmıştı.

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RAKİPLERİN YOL VERDİĞİ OYUN

GTA'nın pazardaki ağırlığını en iyi rakipleri anlatıyor. The Game Business'ın Mart 2025'teki haberine göre en az üç büyük yayıncı kendi oyunlarını GTA 6'nın tarihine göre ertelemeye hazırdı. Adı verilmeyen bir stüdyo yöneticisi oyunu "dev bir göktaşı"na benzetiyor, çarpma alanından uzak duracaklarını söylüyordu.

Bu çekingenliğin arkasında 1997'de başlayan serinin geçmişi var. Take-Two'nun verilerine göre seri 475 milyonun üzerinde sattı, bunun 230 milyondan fazlası tek başına GTA V'e ait. Oyun, çıkışından üç gün sonra 1 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı; GTA Online ve GTA+ aboneliği de onu uzun yıllar gelir getiren bir ürün olarak tuttu.

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Yeni oyun aynı eşiği satışa çıkmadan aşmış görünüyor. Sensor Tower'ın tahminine göre GTA 6, iadeler düşüldükten sonra 14,94 milyon ön siparişle 1,45 milyar dolarlık satışa ulaştı; bu satışların yüzde 74'ü PlayStation, yüzde 26'sı Xbox üzerinden. Rockstar ve Take-Two bu rakamları doğrulamış değil.

Oyunun şirket için taşıdığı ağırlık bilançoda görülüyor. Take-Two'nun 9 Kasım'da açıkladığı ve 30 Eylül'de biten çeyreği kapsayan sonuçlara göre net rezervasyonlar (net bookings) yüzde 18,3 düşüşle 1,601 milyar dolara geriledi. Şirket buna rağmen 2027 mali yılı için 8 ila 8,2 milyar dolarlık beklentisini korudu.

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Türkiye'de oyun 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece 00.00'da açılacak. PlayStation ve Xbox mağazalarında standart sürüm 3.999 TL'den, Ultimate Edition 4.999 TL'den listeleniyor. PC sürümü için tarih açıklanmadı, duyurulan diller arasında Türkçe yok.

HASTALIK RAPORU REKLAM MALZEMESİ OLDU

The Guardian'a göre "GTA gribi", yüzeyin altında pazarlama makinesinin bir çarkı gibi görünüyor. Şirketler de bu dalgaya katıldı: Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair, oynamak isteyen bütün çalışanlarına 19-23 Kasım arasında beş günlük özel tatil tanıdı. Logitech ise 7 bin çalışanına, bir yıl içinde diledikleri gün kullanabilecekleri bir oyun izni verdi.

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En beklenmedik örnek ABD ordusundan.

BBC'ye göre Georgia'daki 3. Piyade Tümeni, en az iki yıllık yeni sözleşme imzalayan bazı askerlerine oyunun çıkışında dört günlük izin önerdi. Tümenin halkla ilişkiler subayı Yarbay Angel Tomko ağustosta, taburdaki 130 uygun askerden 20'sinin bu teşviki seçtiğini söylemişti.

OYUNU YAPANLARIN BEKLEDİĞİ KARAR

Manşetlerin dışında kalan bir çalışma hayatı hikayesi daha var. The Guardian'ın hatırlattığı üzere Rockstar, geçen yıl ekimde İngiltere ve Kanada'da 34 çalışanının işine son verdi. Şirket çalışanların gizli bilgi sızdırdığını öne sürüyor; İngiltere'deki çalışanların tamamının üyesi olduğu Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Sendikası (IWGB) ise kararı sendikal örgütlenmeyi kırma girişimi olarak niteliyor.

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Davanın Glasgow'daki iş mahkemesinde kapanış beyanları 17 ve 18 Kasım'a, yani oyunun çıkışından hemen önceye planlandı. İşten çıkarılanlardan, Edinburgh ofisinde iki yıl GTA 6 üzerinde çalışan Will Mesilane, bitmiş oyunu oynayıp oynamayacağına hala karar verebilmiş değil.

İzin formuna "bir milyar yıldır bekliyorum" yazan çalışanın bekleyişi 19 Kasım'da sona eriyor. Oyunu yapanlardan bazılarınınki sürüyor.