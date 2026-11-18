ABD'li ressam Georgia O’Keeffe'in, New York'un Manhattan ilçesindeki bir dairenin dolabında onlarca yıl saklanan tablosu, açık artırmada 4 milyon 878 bin dolara (Yaklaşık 246 milyon TL) alıcı buldu. Tablonun yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.

Christie's Müzayede Evi'nin verdiği bilgiye göre, 1930 tarihli 'Near Abiquiu, New Mexico I' adlı manzara resmi, sanatçının ABD'nin New Mexico eyaletinin kuzeyindeki Lobo Peak'i betimlediği üç eserden oluşan serinin ilk tablosu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 25,4'e 61 santimetre ölçülerindeki yağlı boya tablo, O’Keeffe’in uzun yıllar yaşadığı New Mexico'ya duyduğu ilgiyi yansıtan erken dönem eserleri arasında yer alıyor.

ANNESİ MEZUNİYET HEDİYESİ OLARAK SATIN ALMIŞ

1931 yılında çekilen bir fotoğraf sayesinde varlığı bilinen tablonun nerede olduğu uzun yıllar gizemini korudu. Manhattan'da yaşayan 90'lı yaşlarındaki bir kadın, 2022 yılında yeğeniyle sohbeti sırasında evindeki dolapta Georgia O’Keeffe imzalı bir tablo bulunduğunu anlattı. Kadının annesinin, tabloyu 1963 yılında New York'taki bir galeriden 3 bin 800 dolara satın alarak kızına mezuniyet hediyesi olarak verdiği belirtildi.

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Georgia O’Keeffe

MİSAFİRLER DİKKATLİ BAKINCA DOLABINDA SAKLAMAYA BAŞLADI

Yakın zamanda hayatını kaybeden kadın, tabloyu 1980'li yılların ortalarına kadar East Village semtindeki dairesinde sergiledi. Ancak bir gün misafirlerinden birinin esere dikkatle baktığını fark etmesinin ardından tabloyu gözlerden uzak tutmaya karar verdi. Eseri, paltoların ve kutuların arkasına yerleştirerek dolabında sakladı.

Aile, tabloyu bu yıl yeniden kutusundan çıkardığında eserin O’Keeffe’in çalışmalarına özgü özellikler taşıdığını fark etti. Tablonun arka yüzünde, sanatçının baş harflerini ortasına yazdığı yıldız biçimindeki imzasının bulunması da eserin sanatçıya ait olduğunu doğrulayan işaretlerden biri oldu.

Yaklaşık 25,4'e 61 santimetre ölçülerindeki yağlı boya tablo, O’Keeffe’in uzun yıllar yaşadığı New Mexico'ya duyduğu ilgiyi yansıtan erken dönem eserleri arasında yer alıyor.

Serinin ikinci tablosu New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunurken, üçüncü tablo ise uzun yıllar Rockefeller ailesinin koleksiyonunda yer aldı.

"Amerikan modernizminin annesi" olarak anılan O’Keeffe, özellikle çiçek resimleri ve ABD'nin güneybatısındaki manzaraları betimlediği eserleriyle tanınıyor. Sanatçı, 1986 yılında 98 yaşında hayatını kaybetti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.