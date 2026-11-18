Itır Esen: Boy farkı önemli değil
Oyuncu Itır Esen, menajer eşi Engin Aykanat ile aralarındaki boy farkı hakkında konuştu. Esen, "Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var" dedi
2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Çift, ardından da İstanbul'da görkemli bir düğün gerçekleştirmişti.
Serdar Ortaç'ın sahne aldığı düğüne; Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan, Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler de katılmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift, Etiler'de görüntülendi. Evliliği hakkında konuşan Itır Esen, evliliklerinin ikinci ayında olduklarını belirterek, “Gerçekten çok güzel. Zaten eşimle uzun bir süredir beraberim. Çok şükür, güzel gidiyor” dedi.
1.80 boyundaki Esen, eşiyle aralarındaki boy farkı hakkında konuştu. Esen, "Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var. Bence iki insanın birbirini sevmesi; aradaki boy, yaş, kilo veya fiziksel özelliklerden çok daha önemli. İki insan birbirini sevdiğinde ve beraber vakit geçirmekten keyif aldığında böyle şeylerin hiçbir önemi kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Son günlerde Haluk Bilginer’in “Türk sineması” ve “Türkiye sineması” ifadeleri üzerine yaptığı açıklamalar hakkındaki düşünceleri sorulan Itır Esen, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Esen, “Haluk Bey’in açıklamasını görmediğim için tam bir yorum yapamayacağım. Bu farkı neye istinaden konuştuklarını bilmediğimden, ‘bilmiyorum’ demek bence çok önemli. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum” diyerek, basın mensuplarına teşekkür etti.
Esen, aynı zamanda aynı adı taşıdığı Yeşilçam oyuncusu olan Itır Esen'in yeğeni.