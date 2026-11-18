Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında yürütülen iade sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, gönüllü iade başvurularının sayısının arttığını belirtti.

Bir gazetecinin, 75 kişinin gönüllü iade başvurusunda bulunduğu ve tutarın yaklaşık 40 milyar TL olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak isimlerin açıklanıp açıklanmayacağını sorması üzerine Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 75 gönüllü iadede TMSF bünyesinde isimler var. Onlar zaten biliniyor. Yani şu an hâlen ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediyor. Cezaevinden de başvuru var. Normal diğerlerinde başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon hâlinde. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak sonra."