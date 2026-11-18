Beşiktaş için yeniden Leo Pereira iddiası!
Ara transfer döneminde kadrosuna birkaç takviye yapması beklenen Beşiktaş için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde de ismi geçen Leo Pereira'yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.
Süper Lig'de zirvenin 6 puan gerisinde yer alan Beşiktaş için ara transfer dönemi yaklaştıkça iddialar da art arda gelmeye devam ediyor...
Ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için bu kez Brezilya'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basını, yaz transfer döneminde ismi sıkça Beşiktaş'la anılan Leo Pereira'nın yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldiğini duyurdu.
O Dia'nın haberine göre siyah-beyazlılar, daha önce de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki stoper için 2027 yılında yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Haberde, Beşiktaş'ın 2026 yazında Leo Pereira için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Flamengo'nun teklifi reddettiği anımsatıldı.
Brezilya temsilcisinin deneyimli savunmacının bonservisi için 18 milyon Euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise 15 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.
Taraflar arasındaki 3 milyon Euro'luk farkın, ödeme koşullarına bağlı olarak müzakere edilebileceği ifade edildi.
Öte yandan önümüzdeki yıl ekonomik açıdan zor bir döneme girecek olan Flamengo'nun futbolcu satışlarından gelir elde etmeyi planladığı ve bu durumun da Beşiktaş'ın elini güçlendirebileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euo olarak gösterilen Leo Brezilyalı savunma oyuncusunun kulübüyle Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.