Uğur Bilgin baba oldu
Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Baba olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğullarına Yusuf adını verdiklerini açıkladı
Giriş: 17 Kasım 2026 - 22:41 Güncelleme:
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SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Mesut' karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi.
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Uğur Bilgin, 2023 yılının ağustos ayında İrem Uslu ile İstanbul'da nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
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İrem Uslu ile mutlu bir evlilik sürdüren 46 yaşındaki ünlü oyuncunun, ilk çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi.