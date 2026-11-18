Prenses Kate Middleton ve Prens William Bollywood filmlerindeki gibi göründü
Prenses Kate Middleton ve Prens William, Hindistan gezisinde ev sahipliği yaptıkları Earthshot Ödülleri gecesinde, Bollywood filmlerinden fırlamış gibiydiler. Kanser tedavisi nedeniyle dört yıllık aranın ardından bu törene ilk kez katılan Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth'in koleksiyonundan mücevherleriyle dikkat çekti
Prenses Kate Middleton ve Prens William, Hindistan'ın Mumbai kentine yaptıkları kraliyet gezisinde, ev sahibi olarak Earthshot Ödülleri etkinliğine katıldı. Bu, kanser tedavisi gören ve uzun süre kamuoyundan uzak duran Middleton'ın dört yıl sonra etkinliğe ilk katılımıydı.
Hindistan gezisinin her aşamasında farklı kıyafetler giyen Prenses Kate, son noktayı da ödül gecesi giydiği kırmızı elbiseyle koydu.
Prenses, etkinlikte Hint tasarımcı Mahima Mahaja tarafından tasarlanan geleneksel Hint Anarkali elbisesiyle kamera karşısına çıktı. Middeleton, Kraliçe Elizabeth'in koleksiyonundan takıları tercih etti.
Prens William da Manish Malhotra tarafından özel olarak tasarlanmış bir Hint geleneksel kıyafeti Bandhgala giydi.
Çiftin, çevre konusunda cesur fikirleri gerçek çözümlere dönüştürenleri bulmayı ve desteklemeyi amaçlayan küresel bir girişim olan Earthshot Prize ile özel bir bağı var. Earthshot, Galler Prensi William tarafından 2020 yılında başlatılan ve 2030 yılına kadar gezegenin en büyük çevre sorunlarına yenilikçi çözümler bulmayı amaçlayan küresel bir çevre ödülü.
Prens William, Mumbai'deki törende beş kazanan ismi açıkladı. Ödül kazanan dört kuruluş arasında elektrikli ulaşım girişimleriyle Mahindra Last Mile Mobility; zehirli "kalıcı kimyasalları" yasaklama kampanyasıyla PFAS-Free France; deniz ekosistemlerini koruma çalışmalarıyla Niue Ocean Wide Trust; ve açık deniz rüzgar enerjisini geliştirme çalışmalarıyla Ørsted yer alıyordu. Beşinci ödül sahibi, Himalayalar'daki ormanların korunması alanındaki çalışmaları nedeniyle Bhutan ülkesi oldu.
William'ın hayır kurumu Royal Foundation kapsamında, gezegenin en büyük çevresel tehlikeleriyle mücadele edecek yeni çözümler ve teknolojiler bulmayı amaçlayan 10 yıllık ödül programında, her kazanan 1 milyon sterlin alıyor, ayrıca çözümlerini daha da hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için işletmelerin ve fon sağlayıcıların desteğini kazanıyor.
Mumbai'deki Jio World Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, Bollywood ünlülerini, yenilikçileri, girişimcileri ve çevre savunucularını bir araya getirdi.
Kraliyet çifti, Hindistan gezisi için geleneksel Hint kıyafetlerini andıran tasarımları tercih ederek, adeta Bollywood filmlerinden fırlamış gibi bir görünüm sergiledi. Ancak gezi boyunca özellikle Prenses Kate, diğer kıyafet tercihleriyle de takip edildi.
Prens William ve Prenses Kate, Hindistan ziyaretine pazartesi günü başladı. Çift, Mumbai'de sokak kriketi oynadı, elektrikli bir çekçekle gezintiye çıktı ve Hindistan'ın kriket, moda ve film endüstrilerinin önde gelen isimleriyle görüştü.
Çiftin bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi planlanıyor.
Bu gezi, Prenses Kate'in yurt dışı kraliyet görevlerine dönüşünde önemli bir adımı işaret ediyor.
Mart 2024'te büyük bir karın ameliyatının ardından kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ocak 2025'te ise iyileştiğini ve o zamandan beri kademeli olarak kamu görevlerine geri döndüğünü belirtmişti.