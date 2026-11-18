Altın fiyatlarındaki düşüş bugüne de taşındı Bu sabah ons altın, 3 bin 800 dolar seviyesindeki kritik eşiğin altına gerileyerek 3 bin 776.82 doları gördü. Ons altın böylece yüzde 1.89 değer kaybetti.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede ABD dolarındaki güçlenme, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5.15'İ TEST ETTİ

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve Fed'in yeni faiz artışlarına gidebileceği yönündeki beklentiler, tahvil piyasasında satışları hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta yüzde 4.86 seviyelerinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizi, son bir haftada yaklaşık 25-30 baz puan yükselerek yüzde 5.15 seviyesini test etti.

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Mevcut işlemlerde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.10, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4.84 ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5.46 seviyelerinde bulunuyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcıların faiz getirisi bulunmayan altın yerine getiri sunan finansal varlıklara yönelmesini teşvik ederek değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

ABD dolarının son aylardaki en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi de altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur oldu. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirerek talebi zayıflatıyor.

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Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasını sürdürebileceği ve faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi de altın piyasasında satış baskısını artırıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 150 TL'NİN ALTINDA

Küresel piyasalarda ons altındaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 127 liraya geriledi.

Analistler, ons altında 3 bin 800 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanmasının satış baskısını derinleştirebileceğine dikkat çekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının da para politikasına ilişkin beklentiler ve altının yönü açısından yakından izleneceği belirtiliyor.