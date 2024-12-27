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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu | Son dakika haberleri

        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu

        İş insani Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis gözetiminde Adliye'de ifade verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 00:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:35
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        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
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        İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

        Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

        Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

        BİR İSİM DAHA BEKLENİYOR

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen büyük yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir Fenerbahçe yöneticisinin daha ifadesinin alınacağı söyleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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