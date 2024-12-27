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        Haberler Dünya Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de hastanenin çevreisini vurdu, 50 kişi hayatını kaybetti

        İsrail yaklaşık 1 haftadır Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine ve çevresine saldırılar düzenliyor. Saldırılarda 50 kişi hayatını kaybederken Kemal Advan Hastanesi de ciddi hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:37
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        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
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        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 50’ye yükseldiği bildirildi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

        İsrail'in devam eden hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı ifade edildi.

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        Açıklamada, uluslararası topluma Gazze'deki sivil halkı İsrail saldırılarına karşı koruma çağrısı yapıldı.

        Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

        "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

        Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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