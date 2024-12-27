Süresi belli sözleşmede kıdem tazminatı ödenir mi?

Esnek çalışma uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla belirli süreli iş sözleşmesi şartlarının kolaylaştırılması gündemde. İki yıla kadar süreyle belirli süreli sözleşme yapılabilmesi yönünde düzenleme söz konusu. Belirli süreli sözleşmenin yaygınlaşmasıyla işçilerin nasıl bir hak kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini anlamak için yakından bakmak gerekir.

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmeleri genel olarak belirsiz süreli olarak yapılır. İstisnai durumlarda ise belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir. İş Kanunu, işçiler açısından hak kayıplarına yol açan bir sözleşme türü olduğu için hangi hallerde belirli süreli sözleşme yapılacağını kurallara bağlamıştır.

Kanuna göre, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi “objektif koşullara” bağlı olarak yapılan sözleşmeler belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Esaslı bir neden olmadan belirli süreli sözleşmenin üst üste yapılması halinde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Zincirleme iş sözleşmesi esaslı nedene dayanırsa belirli süreli olma özelliğini korur.

Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabileceği objektif koşullardan ilki işin belirli süreli olmasıdır. Sözleşme yapıldığı sırada işin ne kadar süreceğinin işçi ve işveren tarafından bilinmesi ya da öngörülebilir olması, o işin belirli süreli olduğu anlamına gelir.

Yargıtay’a göre, örneğin bir serginin veya konferansın ya da bir sportif organizasyonun düzenlenmesinde işin ne kadar süreceği bilindiğinden, bu işlerde çalıştırılacak işçiler ile belirli süreli sözleşme yapılabilir. Mevsimlik veya kampanya dönemi için yapılan iş sözleşmeleri de sürenin bitimi öngörülebildiğinden belirli süreli olabilir. Özellikle tarımda ve turizm sektöründe sezonluk olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapmak mümkündür.

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Belirli süreli sözleşme için aranan objektif sebeplerden biri de iş sözleşmesinin belli bir işin tamamlanmasına bağlı olarak yapılmasıdır. Bir bina inşaatının bitmesi, bir işyerinde veya şirkette bilgisayar sisteminin kurulması, projenin bitirilmesi, bahçe düzenlemesi gibi işlerde belirli süreli sözleşme yapılabilir.

Yılın sadece belli aylarında çalışan fabrikada veya işlerin yoğunlaştığı dönemle sınırlı olarak belirli süreli iş sözleşmeleri yapılabilirken mal ve hizmet üretiminin devam ettiği, faaliyetinin sürekliliği esas olan işlerde objektif nedenler ortaya çıkmadıkça belirli süreli iş sözleşmesi ile işçi çalıştırılamaz. Ancak, işyerinde işletmenin normal faaliyetine dahil olmayan veya sürekli devam etmekte olan durumun dışında bir olgu ortaya çıktığında geçici işçiye ihtiyaç duyulursa belirli süreli sözleşme yapmak mümkündür. Hastalanıp uzun süre rapor alan, askere giden, doğum iznine çıkan işçilerin yerine belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılabilir.