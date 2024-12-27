Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok | Dış Haberler

        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok

        Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye iade edilmesi yönündeki açıklamalarını sürdüren ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino'dan yanıt geldi. Mulino, "Konuşacak bir şey yok. Kanal Panama'ya ait ve Panamalılara ait. Ülkeye kan, ter ve gözyaşına mal olan bu gerçeklik hakkında herhangi bir konuşma başlatma olasılığı yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD'ye geçmesi yönündeki ve kanalı Çinli askerlerin görev aldığı iddialarını reddetti.

        Mulino ayrıca Trump'ın Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın kontrolünün Washington'a iade edilmesi tehdidine yanıt olarak ABD gemileri için geçiş ücretlerinin düşürülmesi olasılığını da reddetti.

        "KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

        Mulino düzenlediği basın toplantısında "Konuşacak bir şey yok" dedi ve "Kanal Panama'ya ait ve Panamalılara ait. Ülkeye kan, ter ve gözyaşına mal olan bu gerçeklik hakkında herhangi bir konuşma başlatma olasılığı yok" diye ekledi.

        REKLAM

        1914'te açılışı yapılan kanal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından inşa edildi ancak 31 Aralık 1999'da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ve Panamalı milliyetçi lider Omar Torrijos tarafından yirmi yıl önce imzalanan anlaşmalar uyarınca Panama'ya devredildi.

        TRUMP'TAN ÇİN ASKERLERİ İMASI

        Mulino, Trump'ın "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." mesajına da yanıt verdi ve "Panama Kanalı ile ilgili hiçbir konuda Çin'in kesinlikle hiçbir müdahalesi veya katılımı yok" dedi.

        PANAMA KANALI TARTIŞMASI

        Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

        Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #Panama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız