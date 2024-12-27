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        Haberler Dünya Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu? | Dış Haberler

        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?

        Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından kazanın sebebi halen araştırılıyor. Azerbaycan basını uçağın Rus füzesiyle vurulduğunu yazarken, Kremlin, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya koymak yanlış olur." açıklamasından bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:57 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:57
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        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
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        Rusya, Kazakistan'da Çarşamba günü 38 kişinin ölümüne sebep olan yolcu uçağın düştüğü kazanın nedenine ilişkin "hipotezler" üretilmesine karşı uyardı.

        Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirmişti.

        RUSYA: HİPOTEZ KOYMAK YANLIŞ OLUR

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu iddialara ilişkin, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya koymak yanlış olur. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

        Kazakistan'daki başsavcı soruşturmanın henüz bir sonuca ulaşmadığını söyledi.

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        BBC'nin haberine göre, Azerbaycan ve Kazak yetkililerden oluşan soruşturma komitesinin uçağın Rus füzesiyle vurulduğuna dair muhtemelen kanıtları var, ancak önce Rusya'nın bunu açıklamasını bekliyorlar.

        Uçağın enkazında görülen bazı delikler de sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarına neden olmuştu.

        UKRAYNA UÇAĞI RUSYA'NIN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

        Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

        Diğer yandan Azerbaycan Havayolları kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada uçağın düşme sebebini "kuş sürüsüne çarpma" olarak açıklamıştı.

        AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

        Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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        #Azerbaycan
        #kazakistan
        #uçak kazası
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