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        Haberler Spor Futbol Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı! - Futbol Haberleri

        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:33
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        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
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        Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

        Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

        Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

        Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

        Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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