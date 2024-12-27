ÖTV muafiyetli araçlarda ‘yüzde 40’ yerlilik şartı
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara 'yerli' olma şartı getirildi. Buna göre, ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik şart olacak. Bu şartı sağlamayan araçlar ise ÖTV muafiyeti ile alınamayacak. Söz konusu karar, ithal araçların ÖTV'siz alınabilmesinin önüne geçiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı…
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara ‘yerlilik’ şartı getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak.
10 MODELİ KAPSIYOR
Peki hangi araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek?
Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.
LİMİT 2 MİLYONU AŞACAK
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.
İLK ÇEYREĞE DAMGASINI VURMUŞTU
Her yıl özellikle Ocak-Mart döneminde pazarda hareketliliğe yol açan ÖTV muafiyetli satışlar, özellikle 2024’te pazarın büyümesine de etki etmişti.
2023’te tarihi rekoru tekrarlamaya hazırlanan otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde toplam satışların önemli bir bölümünün ÖTV muafiyetli satışlardan elde etmişti.
Öyle ki, sektör yetkilileri satışların yüzde 20’den fazlasının ÖTV muafiyetli araçlardan oluştuğunu belirtiyor.
YERLİLERİN PAYI ARTACAK
Öte yandan, getirilen yerlilik şartı ile birlikte, yeni yılda ÖTV muafiyetli araç alımları birlikte pazarda düşen yerlilik oranının artırılması hedeflendiği görülüyor.
Ocak-Kasım döneminde toplam satışlarda yüzde 30’a düşen yerli araç payının, 2025’te artması sürpriz olmayacaktır.