ÖTV muafiyetli araçlarda ‘yüzde 40’ yerlilik şartı

Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara ‘yerlilik’ şartı getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak.

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

Peki hangi araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek?

LİMİT 2 MİLYONU AŞACAK

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.