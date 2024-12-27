Önce yangın sonra sel! 200'ün üzerinde ATV aracı hurdaya döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ATV safari tesisinde sel felaketinden dolayı 120 adet ATV'den 40 tanesi kayboldu.

İHA'da yer alan habere göre, dün verilen turuncu alarmın ardından etkili olan sağanak yağmur ve sel, 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan ATV safari tesisini yerle bir etti.

Olayda 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.

İşletme sahibi ve çalışanlarının, traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ettiği ve bulabildikleri ATV'leri römorka yükleyerek tesise getirmeye çalıştığı görüldü. REKLAM "YANGININ AÇTIĞI YARALARI SARAMADAN BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK" İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal 2021 yılında meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV'nin küle döndüğünü belirterek, şunları söyledi: