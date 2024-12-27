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        Önce yangın sonra sel! 200'ün üzerinde ATV aracı hurdaya döndü

        Antalya'da bulunan bir ATV safari tesisini sel suları bastı. Meteoroloji'nin turuncu alarm vermesinin ardından yaşanan felakette, 40 ATV aracı sel sularına kapıldı. İşletme sahibi 10 milyon liranın üzerinde zararın bulunduğunu söyledi. Manavgat'ta 3 yıl önce meydana gelen yangın da yine aynı tesisi vurmuş ve 200'e yakın ATV aracı hurdaya dönmüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:50
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        Sel, safari tesisini de vurdu!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ATV safari tesisinde sel felaketinden dolayı 120 adet ATV'den 40 tanesi kayboldu.

        İHA'da yer alan habere göre, dün verilen turuncu alarmın ardından etkili olan sağanak yağmur ve sel, 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan ATV safari tesisini yerle bir etti.

        Olayda 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.

        İşletme sahibi ve çalışanlarının, traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ettiği ve bulabildikleri ATV'leri römorka yükleyerek tesise getirmeye çalıştığı görüldü.

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        "YANGININ AÇTIĞI YARALARI SARAMADAN BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

        İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal 2021 yılında meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV'nin küle döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

        "Çarşamba günü Manavgat genelinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte bir anda arka tarafımızda bulunan tepeden gelen sel suları tesisimizi yerle bir etti. Tesisimizde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. Buradakilerin de tamamı sel sularının ardından görüldüğü gibi çamur deryasının içerisinde zarar görmüş durumda. ATV'lerin 1 tanesinin şu an piyasa değeri 150 bin lira. Tesisimizdeki toplam zarar 10 milyon liranın üzerinde. Daha yangının açtığı yaraları saramadan böyle bir olayla karşılaştık."

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        #Antalya
        #Manavgat
        #Sel
        #haberler
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