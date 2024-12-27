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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar | Son dakika haberleri

        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar

        İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları 62 yaşındaki kadından 1 milyon 740 bin lira alan dolandırıcılar, Mersin'de de aynı yöntemle yine bir kadından 95 bin TL aldı. Çalışma başlatan İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tespit edilen 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı

        Giriş: 27.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:15
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        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
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        Resmi kurumların uyarılarına rağmen, sahtekarlar yine telefonla dolandırıcılık yöntemi ile bazı kişileri hedef alıyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ilk olay 16 Aralık günü İstanbul Güngören'de yaşandı.

        BİR MİLYON 740 BİN LİRA PARA ALINDI

        Güngören’de oturan 62 yaşındaki ev hanımı M.B.'yi, telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Bir dolandırıcılık çetesi tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını belirten dolandırıcılar, “Ziynet eşyanı ve paranı korumaya almamız lazım” dedi. Dolandırıcılara inanan M.B. bir milyon 500 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası ile hesabındaki 240 bin lirayı verilen bir hesaba aktararak dolandırıcılara verdi.

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        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Parasını dolandırıcılara kaptıran M.B., kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        ŞEBEKE BİR KİŞİYİ DAHA KANDIRMIŞ

        Başlatılan çalışmalarda, paranın gönderildiği hesap ismi tespit edildi. Hesap sahibiyle bağlantılı olan diğer şüpheli de belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Mersin’de oturan 69 yaşındaki M.A. adlı kadını da aynı yöntemle 95 bin TL parasını dolandırdıkları tespit edildi.

        Soruşturmada bir şüphelinin daha kimliğine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonun ardından E.Ö. (44), M.C.K (30) ve U.G.(48) adlı kişiler yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen 3 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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