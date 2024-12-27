Antalya'da 2 gün önce falezlerden denize düşen otomobil, bugün öğle saatlerinde yeri tespit edilerek çıkarıldı. Araçta kimse olmadığı görüldü. Engin Ş.'nin babası yaptığı açıklamada, "Arama konusunda oğlumun içinde çıkmadığını, aramanın devam edeceğini söylediler" dedi.

DHA'nın haberine göre; olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı’nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. REKLAM YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ Denize düşen araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği ihtimali üzerine durumdan haberdar olup olay yerine gelen yakınları, arama-kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden drone kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Gece yarısı sonlandırılan çalışmalara, dün sabah yeniden başlandı. Ekipler gün boyu mıknatıs ve sonarla arama yaptı. Tüm gün sonuç alınamayan çalışmalar, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

ARAÇ 2 GÜN SONRA ÇIKARILDI Arama kurtarma çalışmalarına, bu sabah erken saatlerde devam edildi. Öğle saatlerinde aracın yeri dalgıçlar tarafından tespit edildi. Dalgıçların halatla bağladığı otomobil, vinç yardımıyla tekneye çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede, içerisinde kimse olmadığı görüldü. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin, falezle denizin birleştiği yerdeki mağaralarda yaptığı arama çalışmasından da sonuç alınamadı.

REKLAM Diğer yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engin Ş.'nin olay yerinde bekleyen yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekiplerin denizdeki arama çalışması sürüyor. OTOMOBİLİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA Bu arada otomobilin denize düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin falezlere geldikten sonra yarım saat beklediği, ardından sürücünün araçla daire çizerek otomobilin yönünü denize çevirdiği, kısa süre sonra da falezlerden düştüğü görüldü.