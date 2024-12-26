Okan Buruk tek tek açıkladı! Mourinho, şampiyonluk, transfer...

DRIES MERTENS

"Çok büyük oyuncu. Buraya gelene kadar da çok büyük oyuncuydu. Ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Antrenmanı da aynı yapıyor. Bazı oyuncu antrenmanı az yapar, kendini maça saklar. Antrenmanı da maçı da aynı istekle yapıyor. Çok zeki biri. Takıma verdiği enerji de çok pozitif. Hep gülüyor. Bu sene Beşiktaş maçında 4-4-2 başlayacaktım, Mertens'e bunu anlatırken düşünüyordum onu Tottenham maçında oynatacağımı, onu anlatırken bana bir yerde 'Mister, tamam biliyorum, problem yok, hiç dert etme' dedi. Bu tip bir oyuncu olması, neredeyse hoca olgunluğunda olması çok değerli. Aile olarak da büyük enerji veriyor. Eşi Kat de, oğulları Ciro da çok önemli. Kerem'in, Kaan, Davinson'un çocukları hep geliyor gidiyorlar. Bunlar çok güzel. Biz bunu hep seviyoruz, çok istiyoruz. Antrenmanlarda onların olmaları... Başta da benim oğlum Ali Yiğit var."