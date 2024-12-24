Nikâhtaki kerametin peşine düşen ünlüler
2024; birçok ünlünün nikâhına şahitlik etti. Kimi ünlü; nikâh masasına oturmayı bir kez daha deneyimlerken kimi ünlü; ilk deneyimini yaşadı. Sonuçta hepsi, nikâhtaki kerametin peşine düştü
Özlü sözde olduğu gibi; "Evlilik, hayata, 'Ben' diye düşünmeyi bırakıp 'Biz' olarak bakabilmektir."
2024'te birçok ünlü, hayata 'Ben' ile bakmaktan vazgeçip, 'Biz' olarak bakmaya karar verdiği yıl oldu.
CANAN HOŞGÖR (29 OCAK)
Canan Hoşgör, bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile 29 Ocak'ta evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Hamdi Alkan (1989–1999)
Hamdi Alkan (2006–2012)
EBRU GÜNDEŞ (27 ŞUBAT)
Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini 27 Şubat'ta resmiyete döktü. Çift, Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Hamdi Vardar (1991–1993)
Ömer Durak (2002–2003)
Reza Zarrab (2010–2021)
CEM CÜCENOĞLU (12 MART)
Cem Cücenoğlu ile mezzo-soprano Asude Karayavuz, 12 Mart'ta hayatlarını birleştirdi.
Önceki Evliliği:
Zeynep Eylül Üçer (2013- 2019)
GONCA VUSLATERİ (20 MART)
Gonca Vuslateri gözlerden uzak aşk yaşadığı Levent Yaşar ile 20 Mart'ta evlendi.
Önceki Evliliği:
Edip Burak Ertoğan (2015- 2018)
YASEMİN MORİ (4 MAYIS)
Yasemin Mori, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Emre Irmak ile 4 Mayıs'ta dünyaevine girdi.
MELİSA ASLI PAMUK (16 MAYIS)
Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 16 Mayıs'ta hayatlarını birleştirdi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (28 MAYIS)
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 20 Mayıs'ta nişanlandığı moda tasarımcısı Serra Pekdemir ile 28 Mayıs'ta dünyaevine girdi.
BURAK SERGEN (31 MAYIS)
Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile 31 Mayıs'ta evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Pamela Spence (1991–1992)
Işıl Sergen (1999–2018)
Nihan Ünsal (2021–2024)
MERVE DİZDAR (9 HAZİRAN)
Merve Dizdar ve bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cihan Ayger, 9 Haziran'da nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Gürhan Altundaşar (2018- 2021)
GAMZE ÖZÇELİK (10 HAZİRAN)
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 42 yaşındaki oyuncu Reshad Strik ile 10 Haziran'da, mutluluğa; "Evet" dedi.
Önceki Evliliği:
Uğur Pektaş (2008-2011)
TOLGA SARITAŞ (27 HAZİRAN)
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, 27 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da evlendi.
KEREM KUPACI (4 TEMMUZ)
Kerem Kupacı, avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile 4 Temmuz'da Sedef Adası'nda nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Aslıhan Gürbüz (2011-2014)
KARSU (31 TEMMUZ)
Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile 31 Temmuz'da hayatını birleştirdi.
BERİL POZAM (20 AĞUSTOS)
Beril Pozam, kendisi gibi oyuncu Ersin Arıcı ile 20 Ağustos'ta evlendi.
GAYE SU AKYOL (4 EYLÜL)
Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile 4 Eylül'de hayatını birleştirdi.
CANSU DEMİRCİ (10 EYLÜL)
Cansu Demirci, 10 Eylül'de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi.
FERİT KAYA (14 EYLÜL)
Ferit Kaya, sevgilisi Yasemin Ceren ile 14 Eylül'de memleketi Diyarbakır'da hayatını birleştirdi.
PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM (17 EYLÜL)
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Ezgi Eyüboğlu (2016-2019)
MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN (19 EYLÜL)
Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral ile Serkan Keskin, nikâh tarihini birkaç kez erteledikten sonra, nihayet 19 Eylül'de evlendi.
ASLI SÜMEN (27 EYLÜL)
Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile 27 Eylül'de Roma'da evliler karvanına katıldı.
MERT ÖCAL (30 EYLÜL)
Mert Öcal, taekwondocu Sude Burcu ile 30 Eylül'de dünyaevine girdi.
MİNE ÇAĞLAR KONDU (7 EKİM)
Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile 7 Ekim' de evlendi.
ÖZGÜR ÇEVİK (10 EKİM)
Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile 9 Ekim'de dünyaevine girdi.
İREM HELVACIOĞLU (10 EKİM)
İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 10 Ekim'de evlendi.
REYNMEN (10 EKİM)
Reynmen ismiyle tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile 10 Ekim'de dünyaevine girdi.
ERGÜL MİRAY ŞAHİN (20 EKİM)
Ergül Miray Şahin, Ertuğrul Ayyıldız ile 20 Ekim'de evlendi.