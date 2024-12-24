Nikâhtaki kerametin peşine düşen ünlüler

Özlü sözde olduğu gibi; "Evlilik, hayata, 'Ben' diye düşünmeyi bırakıp 'Biz' olarak bakabilmektir."

2024'te birçok ünlü, hayata 'Ben' ile bakmaktan vazgeçip, 'Biz' olarak bakmaya karar verdiği yıl oldu.