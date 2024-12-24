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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı!

        Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk 17 haftasında da zirvede yer aldı. Son hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte farkı açan sarı-kırmızılılar, araya mutlu girdi. Başarının mimarlarından teknik direktör Okan Buruk, rekorların peşinde olmadıklarını hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa olduğunu dile getirdi. Peki; deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz yıllarda aynı zaman diliminde nasıl bir grafik sergiledi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

        Giriş: 24.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:11
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        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta sona ererken; Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti.

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        1 haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak 44 puan topladı ve zirvede yer aldı.

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        İLK SEZONDA 88 PUANLA ŞAMPİYON

        2022-2023 sezonunda görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, ilk 16 haftada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplamıştı. Cimbom, sezon sonunda ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak 88 puanla zirvede yer almıştı.

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        2. YILINDA REKOR KIRDI

        2. senesinde birçok rekora imza atan Okan Buruk, şampiyon unvanını korumuş ve F.Bahçe'nin 3 puan önünde 102 puanla yine zirvenin sahibi olmuştu.

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        BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

        Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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        AVRUPA'DA TEK!

        Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldu. Fransa'da namağlup durumda olan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

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        Ligde araya girilirken Şamil Ekinci Sezonu'nda, G.Saray yine zirvede yer aldı. Peki; Okan Buruk geçtiğimiz sezonların aynı döneminde ne yaptı?

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        İşte deneyimli çalıştırıcının G.Saray'daki karneleri...

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        2022-2023 SEZONU

        Antalyaspor 0-1 G.Saray
        G.Saray 0-1 Giresunspor
        Ümraniyespor 0-1 G.Saray
        Trabzonspor 0-0 G.Saray
        Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
        Kasımpaşa 2-3 G.Saray
        G.Saray 2-1 Konyaspor
        Adana Demirspor 0-0 G.Saray
        Kayserispor 2-1 G.Saray
        G.Saray 2-2 Alanyaspor
        F. Karagümrük 0-2 G.Saray
        G.Saray 2-1 Beşiktaş
        Başakşehir 0-7 G.Saray
        G.Saray 2-1 İstanbulspor
        Sivasspor 1-2 G.Saray
        G.Saray 2-1 Ankaragücü

        *16 maç - 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet: 38 puan

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        2023-2024 SEZONU

        Kayserispor 0-0 G.Saray
        G.Saray 2-0 Trabzonspor
        Gaziantep FK 0-3 G.Saray
        G.Saray 4-2 Samsunspor
        Başakşehir 1-2 G.Saray
        İstanbulspor 0-1 G.Saray
        G.Saray 2-1 Ankaragücü
        Antalyaspor 0-2 G.Saray
        G.Saray 2-1 Beşiktaş
        Ç. Rizespor 0-1 G.Saray
        G.Saray 2-1 Kasımpaşa
        Hatayspor 2-1 G.Saray
        G.Saray 4-0 Alanyaspor
        Pendikspor 0-2 G.Saray
        G.Saray 3-1 A. Demirspor
        G.Saray 1-0 F. Karagümrük

        *16 maç - 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 43 puan

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        2024-2025 SEZONU

        G.Saray 2-1 Hatayspor
        Konyaspor 1-2 G.Saray
        A. Demirspor 1-5 G.Saray
        G.Saray 5-0 Çaykur Rizespor
        G.Saray 3-1 Gaziantep FK
        F.Bahçe 1-3 G.Saray
        G.Saray 3-3 Kasımpaşa
        G.Saray 1-0 Alanyaspor
        Antalyaspor 0-3 G.Saray
        G.Saray 2-1 Beşiktaş
        G.Saray 3-2 Samsunspor
        Bodrum FK 0-1 G.Saray
        G.Saray 2-2 Eyüpspor
        Sivasspor 2-3 G.Saray
        G.Saray 4-3 Trabzonspor
        Kayserispor 1-5 G.Saray

        *16 maç - 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet: 44 puan

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