Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı!
Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk 17 haftasında da zirvede yer aldı. Son hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte farkı açan sarı-kırmızılılar, araya mutlu girdi. Başarının mimarlarından teknik direktör Okan Buruk, rekorların peşinde olmadıklarını hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa olduğunu dile getirdi. Peki; deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz yıllarda aynı zaman diliminde nasıl bir grafik sergiledi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta sona ererken; Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti.
1 haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak 44 puan topladı ve zirvede yer aldı.
İLK SEZONDA 88 PUANLA ŞAMPİYON
2022-2023 sezonunda görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, ilk 16 haftada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplamıştı. Cimbom, sezon sonunda ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak 88 puanla zirvede yer almıştı.
2. YILINDA REKOR KIRDI
2. senesinde birçok rekora imza atan Okan Buruk, şampiyon unvanını korumuş ve F.Bahçe'nin 3 puan önünde 102 puanla yine zirvenin sahibi olmuştu.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!
Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
AVRUPA'DA TEK!
Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldu. Fransa'da namağlup durumda olan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez sahadan yenik ayrıldı.
Ligde araya girilirken Şamil Ekinci Sezonu'nda, G.Saray yine zirvede yer aldı. Peki; Okan Buruk geçtiğimiz sezonların aynı döneminde ne yaptı?
İşte deneyimli çalıştırıcının G.Saray'daki karneleri...
2022-2023 SEZONU
Antalyaspor 0-1 G.Saray
G.Saray 0-1 Giresunspor
Ümraniyespor 0-1 G.Saray
Trabzonspor 0-0 G.Saray
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 2-3 G.Saray
G.Saray 2-1 Konyaspor
Adana Demirspor 0-0 G.Saray
Kayserispor 2-1 G.Saray
G.Saray 2-2 Alanyaspor
F. Karagümrük 0-2 G.Saray
G.Saray 2-1 Beşiktaş
Başakşehir 0-7 G.Saray
G.Saray 2-1 İstanbulspor
Sivasspor 1-2 G.Saray
G.Saray 2-1 Ankaragücü
*16 maç - 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet: 38 puan
2023-2024 SEZONU
Kayserispor 0-0 G.Saray
G.Saray 2-0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-3 G.Saray
G.Saray 4-2 Samsunspor
Başakşehir 1-2 G.Saray
İstanbulspor 0-1 G.Saray
G.Saray 2-1 Ankaragücü
Antalyaspor 0-2 G.Saray
G.Saray 2-1 Beşiktaş
Ç. Rizespor 0-1 G.Saray
G.Saray 2-1 Kasımpaşa
Hatayspor 2-1 G.Saray
G.Saray 4-0 Alanyaspor
Pendikspor 0-2 G.Saray
G.Saray 3-1 A. Demirspor
G.Saray 1-0 F. Karagümrük
*16 maç - 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 43 puan
2024-2025 SEZONU
G.Saray 2-1 Hatayspor
Konyaspor 1-2 G.Saray
A. Demirspor 1-5 G.Saray
G.Saray 5-0 Çaykur Rizespor
G.Saray 3-1 Gaziantep FK
F.Bahçe 1-3 G.Saray
G.Saray 3-3 Kasımpaşa
G.Saray 1-0 Alanyaspor
Antalyaspor 0-3 G.Saray
G.Saray 2-1 Beşiktaş
G.Saray 3-2 Samsunspor
Bodrum FK 0-1 G.Saray
G.Saray 2-2 Eyüpspor
Sivasspor 2-3 G.Saray
G.Saray 4-3 Trabzonspor
Kayserispor 1-5 G.Saray
*16 maç - 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet: 44 puan