Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı!

AVRUPA'DA TEK!

Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldu. Fransa'da namağlup durumda olan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez sahadan yenik ayrıldı.