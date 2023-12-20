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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı - Otomobil Haberleri

        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı

        ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karda mahsur kalan bir Tesla Cybertruck'ın görüntüsü, şimdiden en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Söz konusu görüntülerde mahsur kalan Cybertruck'ın bir Ford pick-up tarafından çekilerek kurtarılması ise Türkiye'de de yankı buldu. Öyle ki, Ford Türkiye'nin resmi hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 07:47 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:40
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        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
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        Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından satışa sunuldu.

        Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken araç, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile de gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.

        Bir Tesla Cybertruck'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karda mahsur kalması da şimdiden çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

        Söz konusu görüntüde, karlı bir arazide mahsur kalan Cybertruck'ın bir Ford pick-up tarafından çekilerek kurtarılması ise Türkiye'de bile yankı buldu.

        Öyle ki, Ford Türkiye'nin resmi hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

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        Açıklamada, Cybertruck için, "Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin" şeklinde bir mesaj yer aldı.

        Ford Türkiye'nin paylaştığı mesajda, markanın kendi modelinin 'gerçek bir pickup' olduğu ve Tesla Cybertruck'ın 'gerçek bir pickup' olmadığı şeklindeki ifade de dikkat çekti.

        Ford Türkiye hesabı daha sonra söz konusu tweeti sildi.

        KIRILMAZ DENİLEN CAMLAR KIRILMIŞTI

        Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Cybertruck'ın en güçlü versiyonu 2024'te satışta olacak. Aynı dönemde aracın dört tekerlekten çekişe sahip daha az güçlü versiyonu da müşteriler ile buluşacak. Aracın giriş versiyonu olan arkadan itişli versiyon ise 2025'te teslim edilmeye başlanacak.

        Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti.

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        Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.

        O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.

        Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli pick-up modelin Teksas'taki tanıtımında, Porsche 911 taşıyan bir Cybertruck ile başka bir Porsche 911'in drag yarışının videosunu katılımcılara izletmişti.

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