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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de 'sahte içki sattın' kavgası! Sevgilisi hastaneye kaldırılınca tekeli bastı, dayak yedi - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de 'sahte içki sattın' kavgası; sevgilisi hastaneye kaldırılınca tekeli bastı, dayak yedi

        İstanbul Sarıyer'de sahte içki sattığı iddiasıyla tekel bayisini basan bir kişi, yumruklu ve sopalı dayak yedi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:55
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        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
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        Sarıyer'de kız arkadaşının içki içtikten sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen kişi, tekel bayini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine küfrederek tehdit eden kişi, dükkandaki bir kişi ve iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın akşam saatlerinde tekel bayine giderek içki satın aldı.

        Aldıklarının tamamını tüketen kadın rahatsızlanarak bir süre sonra hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

        SAHTE İÇKİ SATTIN DİYE BAĞIRDI

        İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki bir başka kişi tarafından yumruklanırken küfretmeye devam edince iş yeri sahibi tarafından bir de sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların olayla ilgili birbirlerine şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

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