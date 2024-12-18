Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan Skriniar ve Paulo Dybala...
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, stoper hattını Milan Skriniar, hücum hattını ise Paulo Dybala ile güçlendirmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri gündemine aldı.
STOPERE SKRINIAR!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgelerden ilki stoper hattı...
Bu doğrultuda kadrosuna deneyimli bir savunma oyuncusu dahil etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldı.
Slovak stoperi kiralamak için Fransız kulübüyle temas kuran Cimbom, Skriniar'ı da maaş konusunda ikna edip transferi bitirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon başında Inter'den PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde umduğunu bulamadı.
Bu sezon sadece 5 lig maçında görev yapan Skriniar, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
DYBALA HAREKATI
Galatasaray'ın bir diğer transfer hedefi ise Paulo Dybala... Sarı-kırmızılılar Roma’nın yollarını ayırmak istediği dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı gündemine aldı.
Dybala'nın menajeri, Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası için İstanbul’a geldi.
Galatasaray, George Gardi’yi ve Dybala’nın menajerini yönetim kurulunun locasında ağırladı.
4 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Arjantinli futbolcunun mukavelesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.
Dybala’nın Roma formasıyla yedi müsabakada daha 45 dakika ve üzeri süre alması durumunda sözleşmesi bir yıl uzayacak.
31 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti de bu maddenin devreye girmesiyle 7 milyon Euro’ya çıkıyor; iki milyon Euro’luk da bonus yer alıyor.