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        Haberler Spor Transfer Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan Skriniar ve Paulo Dybala... - Futbol Haberleri

        Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan Skriniar ve Paulo Dybala...

        Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, stoper hattını Milan Skriniar, hücum hattını ise Paulo Dybala ile güçlendirmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:46
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        Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri gündemine aldı.

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        STOPERE SKRINIAR!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgelerden ilki stoper hattı...

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        Bu doğrultuda kadrosuna deneyimli bir savunma oyuncusu dahil etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

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        Slovak stoperi kiralamak için Fransız kulübüyle temas kuran Cimbom, Skriniar'ı da maaş konusunda ikna edip transferi bitirmek istiyor.

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        Geçtiğimiz sezon başında Inter'den PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde umduğunu bulamadı.

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        Bu sezon sadece 5 lig maçında görev yapan Skriniar, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

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        DYBALA HAREKATI

        Galatasaray'ın bir diğer transfer hedefi ise Paulo Dybala... Sarı-kırmızılılar Roma’nın yollarını ayırmak istediği dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı gündemine aldı.

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        Dybala'nın menajeri, Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası için İstanbul’a geldi.

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        Galatasaray, George Gardi’yi ve Dybala’nın menajerini yönetim kurulunun locasında ağırladı.

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        4 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Arjantinli futbolcunun mukavelesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.

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        Dybala’nın Roma formasıyla yedi müsabakada daha 45 dakika ve üzeri süre alması durumunda sözleşmesi bir yıl uzayacak.

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        31 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti de bu maddenin devreye girmesiyle 7 milyon Euro’ya çıkıyor; iki milyon Euro’luk da bonus yer alıyor.

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        İtalyan kulübü, Paolo Dybala’yla yollarını bu madde devreye girmeden ayırmak istiyor.

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        Forvet arkası, santrfor ve sağ kanatta forma giyebilen Dybala, bu sezon 18 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan yıldız isim, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

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