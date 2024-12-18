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        Haberler Dünya Donald Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti | Dış Haberler

        Donald Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte bulunmuş, Trudeau'ya vali olabileceğini söylemişti. Trump, Trudeau'ya tekrar "vali" şeklinde hitap etti ve "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:34
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        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu bir kez daha "vali" olarak niteledi.

        Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

        Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak dün istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtti.

        TRUMP'TAN KANADA İÇİN "BÜYÜK EYALET" İFADESİ

        Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarladı.

        Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

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        Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

        Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

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        #Donald Trump
        #Justin Trudeau
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