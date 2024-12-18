Şişli'de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü. Bina görevlisi İbrahim Erdem ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş. Az kalsın öbür tarafa gidiyordum" dedi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü. Çevredeki esnaf sesler üzerine dükkanlarından dışarı çıktı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.