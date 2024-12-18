Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!

İstanbul’da fuhuş şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine internet üzerinden ‘VIP eskort’ adı altında otel ve özel evlere yabancı uyruklu kadın göndererek para karşılığında fuhuş yaptırıldığı ihbarı geldi.

Yapılan yazışmalarda, şebekenin, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara özel katalog çekimi yaptırdığı ve bu özel fotoğrafları müşterilere sunularak, hangi kadının seçimi sağlandığı belirlendi.

Polis tespit ettiği fuhuş şebekesinin hangi yöntemle çalıştığını öğrenmek için önce müşteri kılığına girerek yazışmalar yaptı.

9 KİŞİLİK ÇETE BELİRLENDİ

Polis ekipleri, şebekenin tüm bağlantılarını tespit etmek için mahkeme kararı ile teknik takip de başlattı. Yapılan 3 aylık teknik takipte geceliği bin dolar istendiği belirlendi. Çalışmayla 9 kişilik fuhuş şebekesi tespit edildi.

15 KADIN KURTARILDI

Genişletilen soruşturma sonucunda Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplam 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.