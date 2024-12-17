FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: İşte FIFA The Best ödülleri!
FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Birçok dalda ödüller sahiplerini bulurken, FIFA En İyi 11'i de duyuruldu
Giriş: 17.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:14
1
FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.
2
FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi Vinicius JR. oldu.
3
FIFA En İyi Erkek Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi Carlo Ancelotti oldu.
4
FIFA En İyi Erkek Oyuncu 11'i bu şekilde:
5
Emiliano Martinez
6
Ruben Dias
7
Saliba
8
Rudiger
9
Dani Carvajal
10
Rodri
11
Toni Kroos
12
Jude Bellingham