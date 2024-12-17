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        Haberler Spor Futbol FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: İşte FIFA The Best ödülleri! - Futbol Haberleri

        FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: İşte FIFA The Best ödülleri!

        FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Birçok dalda ödüller sahiplerini bulurken, FIFA En İyi 11'i de duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:14
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        1

        FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

        2

        FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi Vinicius JR. oldu.

        3

        FIFA En İyi Erkek Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi Carlo Ancelotti oldu.

        4

        FIFA En İyi Erkek Oyuncu 11'i bu şekilde:

        5

        Emiliano Martinez

        6

        Ruben Dias

        7

        Saliba

        8

        Rudiger

        9

        Dani Carvajal

        10

        Rodri

        11

        Toni Kroos

        12

        Jude Bellingham

        13

        Vinicius Junior

        14

        Lamine Yamal

        15

        Erling Haaland

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