Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 16. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe - Başakşehir maçının 44'üncü dakikasında Edin Dzeko, Ousseynou Ba'nın kafa darbesenin ardından yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Ba'ya kırmızı kart verdi.

Ousseynou Ba'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde: "VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor. HAKEM: Evet abi. VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum. HAKEM: Tamam HAKEM: Evet abi geldim. Evet çok net kafa atıyor. Şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum. VAR: Konfirm." GALATASARAY-TRABZONSPOR Galatasaray - Trabzonspor maçının 60'ıncı dakikasında ceza sahası içindeki Dries Mertens, Pedro Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçı önce devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.