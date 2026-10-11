Olivia Culpo ikinci çocuğunu dünyaya getirdi
Ünlü model ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo, ikinci bebeğini kucağına aldı. Bir kızı olan Culpo'nun şimdi bir de oğlu oldu
Ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo ve Amerikan futbolu oyuncusu eşi Christian McCaffrey, ikinci çocuk sevinci yaşıyor. 34 yaşındaki Culpo ve 30 yaşındaki San Francisco 49ers oyuncusu, ikinci çocuklarının doğduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Bir kızları olan çiftin, şimdi de oğulları olduğu öğrenildi. İkili, bebeklerine Roman Augustus adını verdi.
Doğumun geçen hafta gerçekleştiğini duyuran Culpo, sosyal medya paylaşımında, "Roman Augustus McCaffrey 29/09/2026" diye yazarak tam doğum tarihini vurguladı.
Culpo, yeni doğan oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Pek çok ünlü ismin aksine ünlü model, bebeğinin yüzünü net bir şekilde göstermekten kaçınmadı.
Culpo, henüz bir yaşında olan kızı ve yeni doğan oğluyla birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerine gösterdi.
Ünlü model, doğum anından da fotoğraf paylaştı. Doğuma, eşi Christian McCaffrey'in de girdiği görüldü.
Culpo ve McCaffrey çifti, 2024 yılından beri evliler. 29 Haziran 2024'te Rhode Island'da düğünleri oldu.
İkilinin ilişkisi, 2019'a kadar uzanıyor. Çift, 2023'te nişanlandıklarını duyurdu.
13 Temmuz 2025'te kızları Colette Annalise doğdu. Çift, Mayıs 2026'da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.