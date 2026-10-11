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        Haberler Gündem 3. Sayfa Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!

        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!

        İstanbul Sultangazi'de Mehrınoz B. adlı kadın, aracını kaldırıma park etmek isterken kendisine yön tarifi yapan dini nikahlı eşi Hayrettin Şen'e çarptı. Feci olayda, aracın altında kalan Şen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!

        Sultangazi'de Mehrınoz B. (45), aracını kaldırıma park etmek isterken kendisine yön tarifi yapan dini nikahlı eşi Hayrettin Şen'e (72) çarptı. Aracın altında kalan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü, sürücü Mehrınoz B. ise gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Mehrınoz B., kullandığı araçla kaldırıma çıkmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada dini nikahlı eşi Hayrettin Şen, kaldırıma nasıl çıkması gerektiğini tarif etmek üzere araçtan indi.

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        GAZA FAZLA BASINCA EŞİNİ EZDİ

        Sürücü Mehrınoz B.'nin kaldırıma çıkmak istediği sırada gaza fazla basması sonucu kontrolünün kaybettiği pikap, önünde bulunan eşi Şen'e çarptı. Aracın altında kalan Şen ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü Mehrınoz B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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