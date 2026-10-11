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        Haberler Dünyadan Kariyerinin başında Judi Dench'e söylendi: Sinema yıldızı olamazsın çünkü yüzünde her şey yanlış

        Kariyerinin başında Judi Dench'e söylendi: Sinema yıldızı olamazsın çünkü yüzünde her şey yanlış

        Oscar, Altın Küre, BAFTA, Tony ödüllerinin sahibi olan İngiliz oyuncu Judi Dench, kariyerinin başlarında kendisine neden film yıldızı olamayacağının söylendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"

        1999 yapımı 'Shakespeare In Love' filmiyle Oscar kazanan ve kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Judi Dench, kariyerinin başındayken kendisine film yıldızı olamayacağının söylendiğini anlattı. 91 yaşındaki İngiliz oyuncu, The Times'a verdiği röportajda, tiyatro oyuncusu olarak kariyerinin başlarını anlatırken, "Çok az insan sinemada çalışmayı hedefliyordu. Ben de kesinlikle beklemiyordum" dedi.

        "ASLA FİLMDE OYNAYAMAZSIN"

        "Sonra bir gün Hyde Park yakınlarındaki ofisinde büyük bir Hollywood yapımcısıyla görüşmeye davet edildim. Sanırım 23 yaşlarındaydım" diyen oyuncu, "Uzun süre bana baktı, sonra şöyle dedi: Tanıştığımıza memnun oldum, ama asla filmde oynayamazsın çünkü yüzünde her şey yanlış" ifadesini kullandı.

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        "Sanırım o dönemde oldukça güzel olmak gerekiyordu" diyen Dench, "Muhteşem bir soğukkanlılıkla, 'Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim' dedim, ayağa kalktım, sandalyeyi duvara yasladım ve çıkarken şöyle düşündüm: Ne büyük bir rahatlama. Artık tüm enerjimi tiyatro oyuncusu olmaya adayabilirim" şeklinde konuştu.

        Bununla birlikte, film ve televizyon kariyeri onu cezbetmeye başladı ve Dench, 'Four in the Morning' (1965) filmindeki performansıyla En Umut Vaat Eden Yeni Oyuncu dalında BAFTA Ödülü kazandı.

        JAMES BOND FİLMLERİYLE ŞÖHRETİ ARTTI

        En büyük başarısını 1990'ların sonlarında, Pierce Brosnan'ın canlandırdığı James Bond'un karşısında 'Goldeneye' filminde M karakterini oynayarak elde etti. Yas tutan Kraliçe Victoria'yı canlandırdığı tarihi drama filmi 'Mrs Brown'da başrolü üstlendi.

        İlk Oscar'ını kazandığı yıl, Brosnan'ın ikinci Bond filmi olan ve pek de beğenilmeyen 'Tomorrow Never Dies'da da rol aldı.

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        Bu rolü, Brosnan'ın iki filminde daha ve ardından Daniel Craig'in ilk James Bond filmi olan 'Casino Royale'de (2006) tekrar tekrar canlandırdı.

        'Skyfall' (2012) filminde, M karakterini canlandırmaktan nihayet emekli oldu ve karakter, filmin duygusal finalinde ölümcül şekilde yaralandı. O zamandan bu yana Dench, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan 'Philomena' (2013), 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) ve 'Kediler' (2019) gibi yapımlarda rol alarak çalışmalarına devam etti.

        Dench, 2012'de yaşa bağlı şiddetli makula dejenerasyonu (neredeyse tamamen görme kaybı) teşhisi konulması nedeniyle oyunculuktan büyük ölçüde uzaklaştı.

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        #sinema
        #film
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