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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak

        Bugün hava nasıl olacak? MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 08:25 Güncelleme:
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        MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

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        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        RİZE °C, 24°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 19°C

        Az bulutlu

        KARS °C, 19°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 19°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ŞANLIURFA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        #MGM
        #hava durumu
        #meteoroloji
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