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        Haberler Magazin Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşinden açıklama

        Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşinden açıklama

        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de hayatını kaybetti. Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp 34 yaşında hayata veda etti. İki çocuk annesi Taş, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

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        Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 11 ay önce boşandıklarını söyleyen Haliloğlu, "Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

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        Uğur Haliloğlu, "İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir. ​Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. 'Boşanma aşamasındaydılar' veya 'kavgalıydılar' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. ​Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir" ifadelerini kullandı.

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        Haliloğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Çocuklarını kaçırdı' şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir. ​Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.​ Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım.

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        Sezen Taş'ın, Mersin'in Erdemli İlçesi'ndeki 14'üncü katından düştüğü apartman.

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