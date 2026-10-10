Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşinden açıklama

Haliloğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Çocuklarını kaçırdı' şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir. ​Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.​ Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım.