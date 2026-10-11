Real Madrid-Villarreal maçı sonrası Jose Mourinho'dan olay protesto!

İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI!

Mourinho yaptığı bu hareketle Real Madrid'deki ilk dönemini hatırlattı. Portekizli teknik adam, Real'deki ilk döneminde de medya ile birçok kez karşı karşıya gelmiş, bazı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve birden fazla kez basın toplantılarına kendi yerine yardımcısı Aitor Karanka'yı göndermişti.