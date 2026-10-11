Real Madrid-Villarreal maçı sonrası Jose Mourinho'dan olay protesto!
İspanya La Liga'da Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 mağlup ettiği maça Jose Mourinho'nun tepkisi damga vurdu. Portekizli teknik adam, mücadelenin ardından hakemleri protesto ederek basın toplantısına katılmadı. Karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Real Madridli Vinicius'un, 2 hafta sonraki Barcelona maçında oynaması tehlikeye girdi.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Arda Güler'in 77 dakika sahada kaldığı mücadeleden eflatun-beyazlılara üç puanı getiren gol 63. dakikada Diomande'den geldi.
Real Madrid'in galip geldiği geceye Vinicius Junior'un görüğü kırmızı kart ve Jose Mourinho'nun maç sonu hakemleri protesto etmesi damga vurdu.
Rea Madrid, 71. dakikada Vinicius'la 2-0'ı bulmasına rağmen, gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Brezilyalı yıldızın gol öncesi Nathan Saliba'nın saçlarını çektiğine hükmeden hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Vinicius'a direkt kırmızı kart gösterdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise karşılaşmanın ardından hakemleri protesto ederek basın toplantısına katılmadı. Ayrıca Real Madrid oyuncularından hiçbiri de basına demeç vermedi.
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; yapacağı yorumların ceza almasına yol açabileceği endişesi taşıyan Mourinho, konuyla ilgili olarak, "Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde olmak istediğim için konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.
İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI!
Mourinho yaptığı bu hareketle Real Madrid'deki ilk dönemini hatırlattı. Portekizli teknik adam, Real'deki ilk döneminde de medya ile birçok kez karşı karşıya gelmiş, bazı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve birden fazla kez basın toplantılarına kendi yerine yardımcısı Aitor Karanka'yı göndermişti.