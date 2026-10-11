Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid-Villarreal maçı sonrası Jose Mourinho'dan olay protesto!

        Real Madrid-Villarreal maçı sonrası Jose Mourinho'dan olay protesto!

        İspanya La Liga'da Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 mağlup ettiği maça Jose Mourinho'nun tepkisi damga vurdu. Portekizli teknik adam, mücadelenin ardından hakemleri protesto ederek basın toplantısına katılmadı. Karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Real Madridli Vinicius'un, 2 hafta sonraki Barcelona maçında oynaması tehlikeye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Arda Güler'in 77 dakika sahada kaldığı mücadeleden eflatun-beyazlılara üç puanı getiren gol 63. dakikada Diomande'den geldi.

        2

        Real Madrid'in galip geldiği geceye Vinicius Junior'un görüğü kırmızı kart ve Jose Mourinho'nun maç sonu hakemleri protesto etmesi damga vurdu.

        3

        Rea Madrid, 71. dakikada Vinicius'la 2-0'ı bulmasına rağmen, gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        4

        Brezilyalı yıldızın gol öncesi Nathan Saliba'nın saçlarını çektiğine hükmeden hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Vinicius'a direkt kırmızı kart gösterdi.

        5

        Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise karşılaşmanın ardından hakemleri protesto ederek basın toplantısına katılmadı. Ayrıca Real Madrid oyuncularından hiçbiri de basına demeç vermedi.

        6

        İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; yapacağı yorumların ceza almasına yol açabileceği endişesi taşıyan Mourinho, konuyla ilgili olarak, "Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde olmak istediğim için konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

        7

        İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI!

        Mourinho yaptığı bu hareketle Real Madrid'deki ilk dönemini hatırlattı. Portekizli teknik adam, Real'deki ilk döneminde de medya ile birçok kez karşı karşıya gelmiş, bazı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve birden fazla kez basın toplantılarına kendi yerine yardımcısı Aitor Karanka'yı göndermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #jose mourinho
        #real madrid
        #arda güler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Kızı tarafından ölü bulundu
        Kızı tarafından ölü bulundu
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü
        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak
        MGM il il uyardı: Yağış ve sis yoğunluğu olacak
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Eski eşinden açıklama
        Eski eşinden açıklama
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!