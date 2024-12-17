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        Haberler Gündem Manisa'da işçi servisinin TIR'a çarptığı kazada 22 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:48
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        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
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        İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Turan Uysal (49) yönetimindeki midibüs, Çetin Vural idaresindeki TIR'a İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada işçi midibüsü şoförü ile aynı araçta bulunan 22 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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