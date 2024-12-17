Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı
İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Turan Uysal (49) yönetimindeki midibüs, Çetin Vural idaresindeki TIR'a İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada işçi midibüsü şoförü ile aynı araçta bulunan 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.