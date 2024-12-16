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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en zengin 25 ailesi - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en zengin 25 ailesi

        Bloomberg dünyanın en zengin 25 ailesini listeledi. Listede dünyanın farklı birçok bölgesinden aileler yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:57
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        1

        25 - Ferrero Ailesi

        Şirket: Ferrero

        Sektör: Şekerleme

        Ülke: İtalya

        Varlık: 37,4 milyar dolar

        Nesil: 3

        2

        24 - Newhouse Ailesi

        Şirket: Advance Publications

        Sektör: Medya

        Ülke: ABD

        Varlık: 38,8 milyar dolar

        Nesil: 3

        3

        23 - Mistry Ailesi

        Şirket: Shapoorji Pallonji Group

        Sektör: Çoklu sektör

        Ülke: Hindistan

        Varlık: 41,4 milyar dolar

        Nesil: 5

        4

        22 - Boehringer, Von Baumbach Ailesi

        Şirket: Boehringer Ingelheim

        Sektör: İlaç

        Ülke: Almanya

        Varlık: 43 milyar dolar

        Nesil: 4

        5

        21 - Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi

        Şirket: Anheuser-Busch InBev

        Sektör: İçecek

        Ülke: Belçika

        Varlık: 43,7 milyar dolar

        Nesil: 5

        6

        20 - Duncan Ailesi

        Şirket: Enterprise Products Partners

        Sektör: Sanayi

        Ülke: ABD

        Varlık: 43,8 milyar dolar

        Nesil: 2

        7

        19 - Chearavanont Ailesi

        Şirket: Charoen Pokphand Group

        Sektör: Çoklu sektör

        Ülke: Tayland

        Varlık: 44,1 milyar dolar

        Nesil: 4

        8

        18 - Quandt Ailesi

        Şirket: BMW

        Sektör: Otomotiv

        Ülke: Almanya

        Varlık: 46 milyar dolar

        Nesil: 4

        9

        17 - Hartono Ailesi

        Şirket: Djarum Grup

        Sektör: Finans

        Ülke: Endonezya

        Varlık: 47 milyar dolar

        Nesil: 3

        10

        16 - Hoffmann, Oeri Ailesi

        Şirket: Roche

        Sektör: İlaç

        Ülke: İsviçre

        Varlık: 53,8 milyar dolar

        Nesil: 5

        11

        15 - Ofer Ailesi

        Şirket: Çoklu sektörler

        Sektör: Sanayi

        Ülke: İsrail

        Varlık: 55,6 milyar dolar

        Nesil: 2

        12

        14 - Cargill, Macmillan Ailesi

        Şirket: Cargill

        Sektör: Sanayi

        Ülke: ABD

        Varlık: 56 milyar dolar

        Nesil: 7

        13

        13 - Pritzker Ailesi

        Şirket: Çoklu şirketler (Hyatt Hotels)

        Sektör: Otel ve konaklama

        Ülke: ABD

        Varlık: 59,4 milyar dolar

        Nesil: 4

        14

        12 - Albrecht Ailesi

        Şirket: Aldi

        Sektör: Perakende

        Ülke: Almanya

        Varlık: 60,2 milyar dolar

        Nesil: 3

        15

        11 - Johnson Ailesi

        Şirket: Fidelity Investments

        Sektör: Finans

        Ülke: ABD

        Varlık: 72,4 milyar dolar

        Nesil: 3

        16

        10 - Reuters Ailesi

        Şirket: Thomson Reuters

        Sektör: Medya

        Ülke: Kanada

        Varlık: 87,1 milyar dolar

        Nesil: 3

        17

        9 - Wertheimer Ailesi

        Şirket: Chanel

        Sektör: Lüks markalar

        Ülke: Fransa

        Varlık: 88 milyar dolar

        Nesil: 3

        18

        8- Ambani Ailesi

        Şirket: Reliance

        Sektör: Sanayi

        Ülke: Hindistan

        Varlık: 99,6 milyar dolar

        Nesil: 3

        19

        7 - Mars Ailesi

        Şirket: Mars

        Sektör: Şekerleme

        Ülke: ABD

        Varlık: 133,8 milyar dolar

        Nesil: 5

        20

        6 - Suudi Ailesi

        Şirket: Kraliyet ailesi

        Sektör: Sanayi

        Ülke: Suudi Arabistan

        Varlık: 140 milyar dolar

        Nesil: 3

        21

        5 - Koch Ailesi

        Şirket: Koch

        Sektör: Sanayi

        Ülke: ABD

        Varlık: 148,5 milyar dolar

        Nesil: 3

        22

        4 - Hermes Ailesi

        Şirket: Hermes

        Sektör: Lüks marka

        Ülke: Fransa

        Varlık: 170,6 milyar dolar

        Nesil: 6

        23

        3 - Al Thani Ailesi

        Şirket: Katar Kraliyet Ailesi

        Sektör: Sanayi

        Ülke: Katar

        Varlık: 172,9 milyar dolar

        Nesil: 8

        24

        2 - Nahyan Ailesi

        Şirket: Kraliyet Ailesi

        Sektör: Sanayi

        Ülke: Birleşik Arap Emirliği

        Varlık: 323,9 milyar dolar

        Nesil: 3

        25

        1 - Walton Ailesi

        Şirket: Walmart

        Sektör: Perakende

        Ülke: ABD

        Varlık: 432,4 milyar dolar

        Nesil: 3

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