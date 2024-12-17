17 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü: Türkiye her iki terör örgütünü de sahada bozguna uğratan tek ülkedir
* Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek
* Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği ve 18 gün boyunca suda olduğu belirlendi
* Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından: Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?
* Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla sevk edildiği Antalya'da operasyon geçirdi
* KOSGEB, İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde faizsiz ve geri ödemeli destek sağlıyor. 3. dönem başvuru süreci 31 Aralık'a kadar devam edecek