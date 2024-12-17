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        Anasayfa Video 17 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Aralık 2024 - 17:39 Güncelleme: 17 Aralık 2024 - 17:43

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü: Türkiye her iki terör örgütünü de sahada bozguna uğratan tek ülkedir

        * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek

        * Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği ve 18 gün boyunca suda olduğu belirlendi

        * Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından: Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

        * Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla sevk edildiği Antalya'da operasyon geçirdi

        * KOSGEB, İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde faizsiz ve geri ödemeli destek sağlıyor. 3. dönem başvuru süreci 31 Aralık'a kadar devam edecek

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