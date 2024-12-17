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        Haberler Dünya İsrail tankları Dera kırsalında | Dış Haberler

        İsrail Ordusuna ait tanklar ve bir askeri birlik Dera kırsalında ilerliyor

        Baas Rejiminin yıkılmasının ardından özellikle Golan Tepeleri ve çevresinde önemli güvenlik boşluğu oluştu. Rusya'nın kontrol noktalarından çekilmesinin ardından İsrail önce Hermon Dağı'nı ardından da Kuneytra'yı işgal etti. İsrail 17 Aralık itibarıyla Suriye'nin güneyinde bulunan Dera İlinin kırsalına girerek Sayda el-Golan ve el-Makraz kasabalarını ele geçirdi. İsrail ayrıca Yermuk Havzası'nda bulunan el-Vehda Barajı'nı kontrol altına aldı. Yermuk Havzası bölgenin en önemli tatlı su kaynaklarının merkezi durumunda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:31
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        İsrail tankları Dera kırsalında
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        İsrail yaklaşık 10 gündür Suriye'de yaşanan gelişmeler sonucu oluşan güç boşluğundan faydalanarak Suriye'nin güneyinde ilerlemeye başladı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ni sonsuza dek İsrail topraklarına kattıklarını ifade ederken İsrail Ordusu da Dera kırsalına ulaştı. İsrail Dera'da Sayda el-Golan ve el-Makraz kasabalarının kontrolünü ele geçirdi.

        İsrail Sayda el-Golan kasabasının güneyinde ve Ürdün sınırında bulunan Yermük Havzası'nı da ele geçirdi. Havza üzerinde bulunan el-Vehda barajı da İsrail güçlerinin kontrolüne geçmiş oldu. El-Vehda Barajı ve Yermuk Havzası bölgenin en önemli su kaynaklarının merkezi olarak biliniyor.

        Bu durum, sadece Suriye'nin güneyinde yaşayanlar için değil aynı zamanda Ürdün için de stratejik bir tehlike oluşturuyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgede Yermuk Havzası temel ihtiyaçların karşılanması açısından vazgeçilmez konumda.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail askerleri Suriye'nin güneyinde ele geçirdikleri kasabaların önde gelenlerine baskı yaparak halkın bütün silahları teslim etmesini istiyor. İsrail askerleri ayrıca bölgede güvenliği sağlamak amacıyla halktan dışarı çıkmamasını istiyor.

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