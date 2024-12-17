İsrail tankları Dera kırsalında

İsrail yaklaşık 10 gündür Suriye'de yaşanan gelişmeler sonucu oluşan güç boşluğundan faydalanarak Suriye'nin güneyinde ilerlemeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ni sonsuza dek İsrail topraklarına kattıklarını ifade ederken İsrail Ordusu da Dera kırsalına ulaştı. İsrail Dera'da Sayda el-Golan ve el-Makraz kasabalarının kontrolünü ele geçirdi.

İsrail Sayda el-Golan kasabasının güneyinde ve Ürdün sınırında bulunan Yermük Havzası'nı da ele geçirdi. Havza üzerinde bulunan el-Vehda barajı da İsrail güçlerinin kontrolüne geçmiş oldu. El-Vehda Barajı ve Yermuk Havzası bölgenin en önemli su kaynaklarının merkezi olarak biliniyor.

Bu durum, sadece Suriye'nin güneyinde yaşayanlar için değil aynı zamanda Ürdün için de stratejik bir tehlike oluşturuyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgede Yermuk Havzası temel ihtiyaçların karşılanması açısından vazgeçilmez konumda.