3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor

Türkiye’de bu hafta güneş yüzünü gösteriyor, fakat sıcaklıklar özellikle gece saatleri kışın soğuk yüzünü hissettiriyor.

Romanya-Ukrayna üzerinden taşınan soğuk hava ile yüksek basınç altındayız, kirleticiler hafta sonuna kadar gece saatlerinde hava kalitemizi düşürüyor.

Hafta sonu ise İtalya üzerinde bulunan alçak basınç alanı, Yunanistan ve Türkiye üzerine ilerleyerek her iki ülkeye yağışlar getirecek. 21 Aralık Cumartesi günü Ege, Batı Akdeniz ve Marmara’da kuvvetli yağmurlu geçebilir. (Bu tahmin 20 Aralık’ta güncellenecek)

Yaklaşan yağmurlu cumartesi-pazar öncesinde ise Türkiye genelinde gökyüzü açık, Kayseri-Sivas-Erzincan arasında hava kapalı ve yer yer kar yağışlı. Doğu Karadeniz’de ise yoğun kar yağışlı günlerin ardından bugün Borça-Hopa-Arhavi arasında zayıf kar yağışı görülüyor. Artvin yükseklerinde yer yer 2 metreyi geçen kar kalınlıkları kaydedildi. Yağışın azalıp havanın ara sıra açtığı bugünlerde ise heyelan ve toprak kaymasına karşı Artvin-Erzurum ve çevre yollarda tedbirli olmakta yarar var.

İstanbul’da gelecek 10 günün en güneşli 3 günü içerisindeyiz. Edirne, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Bolu benzer şekilde haftayı cumartesi sabahına kadar az bulutlu ve açık geçiriyor. Hava sıcaklıkları kuzey yönlerden esen rüzgarla 7 ila 10°C. Güneşlenmeye rağmen hava pek ısınmıyor.

21 Aralık - 30 Aralık arasında yağmurlu ve bulutlu günlerin sayısı fazla, kış yağışlarına yağmur formunda da olsa kavuşuyoruz. İstanbul’da bu ay kar yağışının sokakları beyazlattığını göremeyebiliriz fakat İstanbul özelinde kar ihtimalinin en yüksek olduğu ay istatistiki olarak ocak ayı. Soğuk hava dalgalarının kışın henüz başladığı bugünlerde kıyı merkezlerine kar getirememesi normal, ocak-mart arası bizi bekleyen hava durumunu ise şimdiden bilemiyoruz.