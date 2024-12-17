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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:50
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        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
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        Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesinde Suriye'de gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

        Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirmişti.

        BLINKEN DA ANKARA'YA GELMİŞTİ

        Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da perşembe akşamı Ankara'ya gelmişti. Blinken önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma günü de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

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