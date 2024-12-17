Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesinde Suriye'de gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirmişti.