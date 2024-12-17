Adele'in çalıntı şarkı davasında karar verildi: 'Million Years Ago' şarkısı platformlardan kaldırılıyor
Adele'in hit şarkısı 'Million Years Ago'nun çalıntı olduğu suçlamasıyla Brezilya'da açılan davada, şarkının tüm müzik platformlarından kaldırılması kararı verildi. Karar, aynı şarkının yıllar önce Ahmet Kaya'nın şarkısıyla olan benzerliğini yeniden gündeme getirdi
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in 'Million Years Ago' adlı şarkısının, Brezilyalı besteci Toninho Geraes’ten intihal olduğu suçlamasıyla Brezilya'da yürütülen yargılama sonucu, şarkının dünya çapında yayından kaldırılmasına karar verildi.
Adele'in bağlı bulunduğu Sony ve Universal'in Brezilya'daki bağlı şirketleri, karara her uymamaları durumunda 8 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
Ancak müzik şirketlerinin yine de karara itiraz hakkına sahip olduğu belirtildi.
Rio de Janeiro'da devam eden intihal davasında ihtiyati tedbir kararı verildi. Karar, Sony ve Universal'in 'Million Years Ago' adlı şarkıyı herhangi bir fiziksel veya dijital platformda kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak veya ticarileştirmeyi derhal küresel çapta durdurmalarını içeriyor.
Besteci Toninho Geraes'in avukatı Fredimio Trotta, "Bu, Brezilya müziği için bir dönüm noktası. Şarkı, başarılı uluslararası hit besteler yapmak için sıklıkla kopyalandı" ifadesini kullandı.
Trotta, dünya çapındaki radyo ve televizyon yayıncılarının ve yayın hizmetlerinin Brezilya'nın kararı konusunda uyarılmasını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.
Toninho Geraes, Adele'in 2015 tarihli şarkısının, Brezilyalı şarkıcı Martinho da Vila'nın 1995'teki popüler albümü için bestelediği samba klasiği 'Mulheres'in müziğinden çalıntı olduğunu iddia ediyor.
Geraes, telif hakkı kaybı için 160 bin dolar manevi tazminat talebinde bulunurken Adele'in şarkısının telif hakkı için de dava açtı.
Sony Brezilya ve Universal Music Brezilya kararla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Brezilya'da verilen mahkeme kararı, Adele'in aynı şarkısının Ahmet Kaya'dan intihal olduğu iddialarını tekrar gündeme getirdi.
2015 yılında Türk müzikseverler, Adele'in 'Million Years Ago' şarkısının Ahmet Kaya’nın 1985 tarihli 'Acılara Tutunmak' şarkısından alıntı olduğu suçlamasında bulunmuştu.
Şarkının aranjörü Osman İşmen, iki şarkı arasındaki melodik benzerliğin tespit edildiğini ve 2000 yılında hayatını kaybeden Kaya’nın eseriyle Adele’in şarkısının birebir örtüştüğünü öne sürmüştü.
İşmen, "Bu hukuki bir süreçtir, şarkıcının bestecisi hayatta olmadığına göre varisleri uluslararası mahkemelerde dava açabilir. Adele’nin bu şarkıyı izinsiz kullanıldığı kanıtlanırsa bir skandal olur. Bugün dünyada artık izinsiz şarkı kullanma kalmadı” diyerek bunun dünyaca ünlü yıldızın kariyeri için yüz kızartıcı bir durum olacağını söylemişti.
Ahmet Kaya’nın kızı Melis Kaya da ‘Milllion Years Ago' adlı parça ile Ahmet Kaya’nın 1985’te seslendirdiği ‘Acılara Tutunmak’ şarkısı arasındaki büyük benzerlik hakkında “iddialar araştırılıyor” demişti. İki şarkı arasında melodik benzerliklerin olduğunun altını çizen Melis Kaya, “Müzik uzmanları ve avukatlar konuyla ilgileniyor. Şu an için kimseyi ‘eser hırsızlığı’ ile suçlayamayız, bu hiç adil olmaz” ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da iki şarkının benzerliği gündeme geldiğinde “Dünya çapında birinin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum” demişti.