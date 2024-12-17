Besteci Toninho Geraes'in avukatı Fredimio Trotta, "Bu, Brezilya müziği için bir dönüm noktası. Şarkı, başarılı uluslararası hit besteler yapmak için sıklıkla kopyalandı" ifadesini kullandı.

Trotta, dünya çapındaki radyo ve televizyon yayıncılarının ve yayın hizmetlerinin Brezilya'nın kararı konusunda uyarılmasını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Toninho Geraes, Adele'in 2015 tarihli şarkısının, Brezilyalı şarkıcı Martinho da Vila'nın 1995'teki popüler albümü için bestelediği samba klasiği 'Mulheres'in müziğinden çalıntı olduğunu iddia ediyor.