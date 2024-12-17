Dalgalar mühürletti! Rize'de sahilde bulunan ve şiddetli fırtınada dalgaların vurduğu 8 katlı binada hasar meydana gelmişti. Tahliye edilen binayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre çevresine güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL