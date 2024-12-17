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        Dalgalar mühürletti!

        Rize'de sahilde bulunan ve şiddetli fırtınada dalgaların vurduğu 8 katlı binada hasar meydana gelmişti. Tahliye edilen binayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre çevresine güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:02
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        Dalgalar mühürletti!
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        Rize'de şiddetli fırtınada tedbir amaçlı tahliye edilen 8 katlı apartmanda ön incelemelerde bulunan uzmanlar, bodrum katında hasar gözlemledikleri yapıda oturmanın tehlikeli olduğunu tespit etti. Çevresine güvenlik şeridi çekilen bina, mühürlendi.

        DHA'nın haberine göre kentte 12 Aralık’ta etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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        Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı. İşletmede zarar oluştu. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü.

        BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        Sarsıntı hissederek dışarı çıkan bina sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileriyse korkudan içeri giremedi. Evlerini tahliye edenlerin kimisi yakınlarına kimisi de misafirhanelere yerleştirildi.

        APARTMAN MÜHÜRLENDİ

        Sarsıntı sonrası tahliye edilen Kordon Apartmanı’nda mühendislerden oluşan ekip incelemelerde bulundu. Yapının zemin ve bodrum katlarındaki kirişlerinde demirlerin korozyona uğradığı, duvarlarındaysa hasar gözlemleyen ekipler, bina için oturulamaz raporu verdi. Ekiplerin incelemeleri sonrası bina, zincirle kilit vurulan giriş kapısı mühürlenip, kullanıma kapatıldı.

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