Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Rize'de tahliye edilen binanın sakini: Dalganın sahile vurması ile ev sallandı | Son dakika haberleri

        Rize'de tahliye edilen binanın sakini: Dalganın sahile vurması ile ev sallandı

        Rize'de dün etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz Sahil Yolu kıyısındaki 8 katlı bir apartman, dalgaların etkisiyle sallanınca tahliye edildi. Apartman sakinleri eşyalarını almak için bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rize'de fırtına sonrası dış sıvaları düşen ve tedbir amaçlı tahliye edilen 8 katlı apartmanda yaşayanlar, korku dolu geceyi anlattı.

        2

        Kemal Pehlivan, "Televizyon seyrediyordum. 'Eşim deprem oluyor' diye bağırdı. Ben de televizyon alt yazılarına baktım. Öyle bir şey yok. Dalganın sahile vurma etkisiyle ev sallandı" dedi.

        3

        Kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        4

        Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü.

        5

        BİNA TAHLİYE EDİLDİ, POLİS NÖBET TUTTU

        Sarsıntı hissederek dışarı çıkan bina sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        6

        Binada oturan 72 kişiden kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileri ise korkudan içeri giremedi. Evlerini tahliye edenlerin kimisi yakınlarına kimisi de misafirhanelere yerleştirildi. Bölgede polis ekipleri nöbet tutarken, sabah evlerine eşyalarını almak için gelenler, güvenlik şeridi ile çevrili bina önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

        7

        'BİNAYI ACİL BOŞALTTIK'

        Evlerinde eşyalarını almak için gelen Bayram Demirci, "Dün akşam sıralarında evdeydim. Ben hissetmedim ama çocuklar bir sallantı olduğunu söylediler. Akrabamı ziyarete gittiğimde çocuğum beni 'bina sallanıyor' diye aradı. Sonra ekipler buraya geldi.

        8

        Binanın katlarında hiçbir şey yok. Ancak zemin katta önceden beri sorunlar var. Bazı yerlerde demirler dışarı çıkıp, oksitlenme olmuş. Yetkililer, bina boşalacak diye karar verdi. Biz de binayı acil boşalttık. Yanımıza bir şey alamadık. Şimdi geldik, binanın önünde ilgililerden destek bekliyoruz. Burada 32 hane kalıyor" dedi.

        9

        'EŞYALARIMIZI ALMAK İÇİN BEKLİYORUZ'

        Apartman sakinlerinden Kemal Pehlivan da "Televizyon seyrediyordum. 'Eşim deprem oluyor' diye bağırdı. Ben de televizyon alt yazılarına baktım. Öyle bir şey yok. Dalganın sahile vurma etkisiyle ev sallandı. AFAD ekipleri, 'Evi boşaltın' dediler. Biz de eşyalarımızı almak için bekliyoruz. Sonuç ne olacak, bilmiyoruz" diye konuştu.

        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu