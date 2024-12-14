Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankerine çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.
İrfan G. (54), idaresindeki çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Okan K, yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Okan K, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.