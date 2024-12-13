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        Haberler Dünya NATO: Savaşa hazır olmalıyız | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Bir an önce savaşa hazır duruma gelmeliyiz

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nda uzun menzilli balistik füzelerin kullanımıyla birlikte savaş yeni bir boyut kazandı. Diğer yandan Asya Pasifik'te de füze tatbikatları ve devriyeler sıklaştırıldı. Dünya savaş iklimine girerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den çok önemli bir açıklama geldi. Rutte, "Savaşa henüz hazır değiliz, bir an önce hazır duruma gelmeliyiz." diyerek NATO ülkelerini yaklaşan tehlike konusunda uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:06
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        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
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        Ukrayna-Rusya Savaşı yeni evreye girerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte büyük bir savaş ihtimaline karşın NATO ülkelerini uyardı. Rutte, "Henüz savaşa hazır değiliz, bir an önce savaş durumuna uygun bir zihniyet inşa etmeliyiz. 4-5 sene içinde olacaklara hazır değiliz." dedi.

        Mark Rutte, NATO ülkelerinin savunma için yeterli harcama yapmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Rutte, NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını getirdiğini ifade etti.

        NATO ülkeleri 2024 yılı NATO Zirvesi'nde aldıkları kararla gayrisafi milli hasılalarının %2'sini savunmaya ayırma konusunda anlaşmıştı. Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan açıklamalar da yeni bir savunma fonu oluşturma yönünde. Financial Times'ın iddiasına göre Avrupa ülkeleri, 500 milyar euro'yu aşan bir savunma fonu oluşturacak. Ayrıca Avrupa için yeni bir ordu kurulması da gündemden düşmüş değil. Bu konudaki ilk çağrıyı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapmıştı.

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        Mark Rutte açıklamalarına Soğuk Savaş kıyası ile devam etti. Batı ülkelerinin Soğuk Savaş sırasında gayrisafi milli hasılalarının %3'ünü savunmaya ayırdığını hatırlatarak mevcut bütçelerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

        Rutte, "Eğer savunma için daha fazla para harcamazsak çok ama çok büyük bir bedel ödeyeceğiz." diyerek yaklaşan tehlike hakkında NATO üyesi ülkeleri uyardı.

        Rutte'nin tavrı akıllara elbette ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı getiriyor. Trump da NATO ülkelerinin savunmaya çok az bütçe ayırdığını söyleyerek Avrupalı ülkeleri uyarmış ve harcamaların artmaması durumunda Avrupa'yı korumamakla tehdit etmişti.

        Rutte konuşmasında Trump'a da yer vererek, Trump'ın çok haklı olduğunu dile getirdi.

        NATO Genel Sekreteri sözlerini "Ülkenizde bulunan politikacılara seslenin, savunma bütçesine daha fazla para ayırsınlar. Bunun zor olduğunu biliyorum çünkü savunmaya daha fazla para ayırmak, diğer alanlara daha az bütçe ayırmak demek ancak uzun vadede doğru olan bu. Eğer çocuğunuz, torunlarınız varsa ve sahip olduğunuz değerleri ve demokrasinizi korumak istiyorsanız lütfen bunu yapın." diyerek sonlardı.

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