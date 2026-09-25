Manisa'nın Kula ilçesinde edinilen bilgilere göre olay, Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi.

EŞİ HAVUZUN İÇİNDE BULDU

İHA'daki habere göre kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz (65), iddiaya göre bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından arandı. Eşine seslenmesine rağmen yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz’ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.