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        Haberler Gündem 3. Sayfa Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay

        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay

        Manisa'da, belediyeye ait Emir Kaplıcaları'nda 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, konakladığı odanın içerisinde bulunan havuzda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay

        Manisa'nın Kula ilçesinde edinilen bilgilere göre olay, Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi.

        EŞİ HAVUZUN İÇİNDE BULDU

        İHA'daki habere göre kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz (65), iddiaya göre bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından arandı. Eşine seslenmesine rağmen yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz’ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

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