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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu kendisini dinlemeyen bir dünyaya kibirli ve vizyondan yoksun bir konuşma yaptı

        İsrail basını: Netanyahu kendisini dinlemeyen bir dünyaya kibirli ve vizyondan yoksun bir konuşma yaptı

        İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "kendisini dinlemeyen bir dünyaya seslendiğini" belirterek, konuşmasını "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        İsrail basınından Netanyahu'ya: Vizyondan yoksun

        İsrail'de Yedioth Ahronoth'un haberinde, katılımcıların İsrail Başbakanı'nı protestosuna işaret edilerek Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasını "boş bir salonda ve yalnızlığın hakim olduğu bir atmosferde" yaptığı belirtildi.

        "Netanyahu'nun kendisini dinlemeyen bir dünyaya" seslendiği aktarılan haberde, İsrail Başbakanı'nın konuşması "kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun" şeklinde nitelendirildi.

        İsrail'de seçimlere yaklaşık bir ay kala Netanyahu'nun konuşmasının öncelikle ülke muhalefetine yönelik olduğu aktarıldı.

        Haberde Netanyahu'nun "sert ve düşmanca" olan konuşmasının "kan, ter ve gözyaşı konuşmasına" benzediği yorumu yapıldı.

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        Netanyahu'nun, "Abraham Anlaşmaları"nın genişletilmesi ihtimali dahil barışa ilişkin hiçbir şey söylemediğine dikkati çekilen haberde, konuşmanın "herhangi bir umut ışığı sunmadığı" vurgulandı.

        Netanyahu'nun konuşması, 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimlerine 33 gün kala ve ülkedeki siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

        Muhalefet kesimi konuşmanın içeriğini eleştirirken, Netanyahu'nun koalisyonundaki bakanlar ve siyasetçiler ise konuşmayı övdü.

        Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail’in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

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        Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.

        Ayrıca, Netanyahu New York'ta geniş çaplı gösterilerle halk tarafından protesto edilmişti.

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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